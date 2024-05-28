Рыбакина возвращается на корт: как пройдет ее старт на "Ролан Гаррос"?

На Открытом чемпионате Франции начался розыгрыш основной сетки. Сегодня в борьбу вступает первая ракетка Казахстана.

Грит Миннен (Бельгия) – Елена Рыбакина (Казахстан). 28 мая, 14:00 (время Астаны)

Сильнейшая теннисистка страны начинает игру с первого круга. Впрочем, как и остальные звезды тенниса, собравшиеся в Париже, 24-летняя Рыбакина не появлялась на корте более трех недель. Последний матч она провела в начале мая, проиграв в полуфинале грунтового турнира в Мадриде второй ракетке мира Арине Соболенко (6:1, 5:7, 6:7 (5:7). На протяжении сезона Рыбакина испытывает проблемы со здоровьем, но продолжает удерживать четвертую строчку в рейтинге WTA.

26-летняя Миннен в мировой табели о рангах располагается на 86-й строчке. В этом году она практически не выигрывает более двух матчей подряд. У этой теннисистки неплохая физическая форма, но игра на медленных кортах ей дается тяжелее.

Миннен очевидно отстает в классе от Рыбакиной, которая при хорошей игре может выбить даже сильнейшую ракетку мира Игу Свентек. У казахстанки мощная подача и весьма разнообразный арсенал в плане техники, что усиливается абсолютным хладнокровием на корте.

На грунте, правда, казахстанка провела до приезда в Париж только два турнира – в Штутгарте и в Мадриде. Но в первом она стала победительницей, а во втором вылетела лишь в 1/2-й. Свой лучший результат на "Ролан Гаррос" Рыбакина показала в 2021 году, дойдя до четвертьфинала. На этот раз у нее есть все шансы не только повторить тот успех, но и улучшить.

В 2020-м Рыбакина дважды встречалась с Миннен, и оба раза была сильнее. С тех пор Елена только улучшает свои профессиональные навыки. А бельгийка в этом сезоне ни разу не выиграла у оппонентки даже из топ-50.

Эксперты Olimpbet считают Рыбакину однозначной фавориткой в ее стартовом матче – П1 – 11, П2 – 1.02. Миннен максимум способна взять пару геймов, поэтому игра не будет продолжительной – Тот (17.5) М – 1.92.

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Фото: Olimpbet

Анна Блинкова (Россия) – Сорана Кырстя (Румыния). 28 мая, 14:00

Матч крепких середняков WTA. 25-летняя Блинкова занимает в мировом рейтинге 55-е место. В январе она сделала громкую заявку, сенсационно победив на Australian Open Елену Рыбакину (6:4, 4:6, 7:6 (22:20). Но развить этот успех ей не удалось.

В целом сезон развивается для россиянки не очень успешно. Она периодически обыгрывает теннисисток, находящихся выше в рейтинге, но также может и проиграть тем, кто располагается ниже. На грунте Блинкова выступает с апреля, она уже поучаствовала в пяти турнирах, но лишь в одном из них дошла до второго круга.

34-летняя Кырстя – 30-я ракетка мира. Она провела хороший прошлый сезон, но в этом пока не может выйти на оптимальные кондиции. На грунтовом покрытии румынка также играет уже второй месяц. В Мадриде она забрала два сета у Свентек (1:6, 1:6), а в Риме дошла до 1/8-й финала, уступив 12-й ракетке мира Мэдиссон Киз (2:6, 1:6). Однозначно на грунте Сорана техничнее и быстрее, едва ли россиянка сможет ей противопоставить что-то серьезное.

Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что Кырстя выйдет во второй круг – П1 – 3.16, П2 – 1.37. Коэффициент, который предлагается на то, что россиянка сможет забрать один сет, равен 3.9.

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