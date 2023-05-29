В Акмолинской области возводят новые комфортные школы

Продолжается строительство объектов образования в рамках Национального проекта "Комфортная школа", который разработали для модернизации школьной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Правительство Казахстана в ноябре 2022 года приняло Национальный пилотный проект "Комфортная школа". Его разработали в рамках реализации послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".

Целью пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" является ликвидация аварийных объектов, трехсменного обучения и дефицита ученических мест в организациях среднего образования.

Так, в Акмолинской области предусмотрено масштабное строительство учебных заведений нового формата, которые будут полностью оснащены необходимым учебным оборудованием, разнообразными предметными кабинетами, системами видеонаблюдения.

Такие школы будут строиться по единому стандарту как на селе, так и в городе. Единый оператор АО "Samruk-Kazyna Construction" разрабатывает типовые проекты школ на 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000 и 2500 мест. В них также будут созданы условия для детей с особыми образовательными потребностями.

Как рассказал руководитель управления образования Акмолинской области Шокан Оразалин, в регионе работают 542 школы, в которых обучаются около 135 тысяч учеников. До 2025 года планируется строительство 20 школ на 2650 мест. В этом году начнется строительство девяти школ проектной мощностью 12 200 мест, а в следующем году девяти школ на 10 400 мест. В учебных заведениях дети будут учиться строго в две смены.

Школы нового поколения появятся в г.Косшы, с.Коянды, с.Талапкер, с.Каражар, с.Караоткель, с.Тайтобе, с.Софиевка, с.Кабанбай батыра, с.Акмол Целиноградского района, с.Жибек жолы Аршалынского района, с.Бозайгыр Шортандинского района, г.Щучинск Бурабайского района, с.Красный яр, г.Кокшетау.

"Концептуальными отличиями новых комфортных школ станут соблюдение единого стандарта строительства, обеспечение шаговой доступности, повышенные меры безопасности детей, применение строительных материалов и оборудования казахстанского производства, полное оснащение предметными кабинетами и лабораториями, наличие раздельных учебных блоков и спортивных залов, необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями и др. Наша цель - создать необходимые условия для получения детьми качественного образования в комфортных условиях", – подчеркнул Шокан Оразалин.

Здания будут иметь отдельные блоки для начальных классов, основной и средней школы, со столовыми, где предусматриваются индивидуальные многоразовые разносы/ланч-боксы; спортзалы для класса предшкольной подготовки и первых-четвертых классов, для 5-11 отдельно. Предусматривается установление индивидуальных шкафчиков, мобильных парт-трансформеров на каждого ребенка. На каждом этаже предусматриваются питьевые фонтанчики согласно санитарным правилам.

Для учебно-воспитательных мероприятий предусмотрен универсальный актовый зал с возможностью трансформации. Предусмотрена библиотека с книгохранилищем и читальным залом, медиатекой, электронной библиотекой, а также на каждом этаже коворкинг-зоны для чтения и досуга. Для организации трудового обучения, а также развития творческого потенциала предусмотрены универсальные мастерские и студии, кабинеты для начального профессионального образования (швея, кулинар, IT, плотник и другое) с соответствующим оборудованием.

На территории предполагается размещение площадки для тихого отдыха с теневыми навесами и малыми архитектурными формами, уличного коворкинга, многофункциональной площадки с тартановым покрытием (волейбольная, баскетбольная, футбольная, теннисный корт, беговая дорожка), в том числе зоны для подвижных игр, расположенных рядом с блоком начальных классов, зеленых насаждений.

Кроме того, в Акмолинской области сокращается количество трехсменных школ. В селе Жибек жолы Аршалынского района ведется строительство школы на 300 мест и в городе Косшы на 1 200 мест. Тем самым вопрос трехсменных школ в регионе в соответствии с поручением Главы государства будет решен до конца 2023 года.