Предполагаемого организатора финпирамиды задержали во время презентации в Алматы
Предполагаемый организатор задержан в момент организации рекламных шоу-презентаций в Алматы.
"Установлено, что Hit Beat Music (HBM Group) осуществляет свою незаконную деятельность, маскируясь под информационно-аналитическую компанию в сфере инвестиций. Компания предлагала доверчивым гражданам вносить денежные средства в Канадские музыкальные инвестиционные проекты, гарантирующие получение стабильного вознаграждение", – говорится в сообщении АФМ РК.
По данным агентства, Hit Beat Music (HBM Group) не имеет регистрации на территории Казахстана в качестве юридического лица, представительства и филиала, также нет открытого банковского счета, а взносы вкладчиков производятся в наличной форме без оформления приходных кассовых ордеров.
"Общее количество зарегистрированных пользователей составляет более 2300 человек. В настоящее время в отношении организатора Hit beat music санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком до двух месяцев".Пресс-служба АФМ РК
В Агентстве РК по финмониторингу граждан призывают "быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации".
"Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью Hit beat music, просим обратиться в call-центр АФМ: 1458, +7 771 444 4570", – добавили в АФМ РК.
26 мая 2023 года стало известно, что в Талдыкоргане арестовали подозреваемого в руководстве финансовой пирамидой Q-net. Согласно данным АФМ, в период с 2018 по 2020 год в деятельность финпирамиды вовлечен 231 потерпевший – доверчивые граждане вложили свои личные денежные средства на общую сумму более 220 млн тенге. В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей".