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Законодательство РК

Предполагаемого организатора финпирамиды задержали во время презентации в Алматы

Предполагаемого организатора финпирамиды задержали во время презентации в Алматы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой Hit beat music начато департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы, сообщает Zakon.kz.

Предполагаемый организатор задержан в момент организации рекламных шоу-презентаций в Алматы.

"Установлено, что Hit Beat Music (HBM Group) осуществляет свою незаконную деятельность, маскируясь под информационно-аналитическую компанию в сфере инвестиций. Компания предлагала доверчивым гражданам вносить денежные средства в Канадские музыкальные инвестиционные проекты, гарантирующие получение стабильного вознаграждение", – говорится в сообщении АФМ РК.

По данным агентства, Hit Beat Music (HBM Group) не имеет регистрации на территории Казахстана в качестве юридического лица, представительства и филиала, также нет открытого банковского счета, а взносы вкладчиков производятся в наличной форме без оформления приходных кассовых ордеров.

"Общее количество зарегистрированных пользователей составляет более 2300 человек. В настоящее время в отношении организатора Hit beat music санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком до двух месяцев".Пресс-служба АФМ РК

В Агентстве РК по финмониторингу граждан призывают "быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации".

"Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью Hit beat music, просим обратиться в call-центр АФМ: 1458, +7 771 444 4570", – добавили в АФМ РК.


26 мая 2023 года стало известно, что в Талдыкоргане арестовали подозреваемого в руководстве финансовой пирамидой Q-net. Согласно данным АФМ, в период с 2018 по 2020 год в деятельность финпирамиды вовлечен 231 потерпевший – доверчивые граждане вложили свои личные денежные средства на общую сумму более 220 млн тенге. В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей".

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