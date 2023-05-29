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Казахстан поднялся на одну строчку в мировом хоккейном рейтинге

Хоккей Рейтинг IIHF Фото: Instagram/kazakhstanhockey
Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) опубликовала обновленный рейтинг сборных после завершения чемпионата мира-2023, который проходил на ледовых аренах Тамперы (Финляндия) и Риги (Латвия). Казахстанские хоккеисты в новом рейтинге занимают 15 место, сообщает Zakon.kz.

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Сборная Казахстана в новом рейтинге IIHF поднялась на одну позицию, переместившись с 16-го места на 15-е. К данному часу в активе подопечных Галыма Мамбеталиева 3170 баллов, передает пресс-служба Международной федерации хоккея с шайбой.  

А на самой вершине мирового рейтинга появилась Канада (4150 очков), чемпионы мира 2023 года. "Кленовые листья" перегнали Финляндию, обладателей "золота" прошлого мирового первенства.


Накануне, канадцы в 28-ой раз в своей истории выиграли мировое первенство, обыграв в финале Германию – 5:2. По этому показателю они вышли на первое место, опережая по количеству титулов сборную СССР/Россию – 27 раз.

Призовую тройку текущего мирового рейтинга замыкает Россия (4050 очков). В топ-10 также вошли США, Германия, Швеция, Швейцария, Чехия, Словакия и Латвия. Казахстанская сборная заняла 11-е итоговое место на ЧМ-2023, и сохранила прописку в элитном дивизионе.


После завершения хоккейного мундиаля-2023, IIHF назвала предварительный состав групп на ЧМ-2024, который пройдет в Чехии. В группу А (Острава) попали Канада, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан и Польша. Группу В (Прага) составили Финляндия, США, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия и Великобритания.

Состав групп могут быть понести незначительные изменения, только по организационным причинам.

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