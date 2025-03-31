Рыбакина потеряла две позиции в мировом рейтинге. Путинцева поднялась на одну строчку

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Женская теннисная ассоциация (WTA) 31 марта 2025 года опубликовала обновленную версию рейтинга. Zakon.kz предлагает ознакомиться с расположением мест казахстанских теннисисток.

По итогам турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в мировом рейтинге произошли изменения.

Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина не смогла преодолеть второй круг Miami Open и защитить очки за прошлогодний финал. Таким образом, она опустилась в табели о рангах с восьмого на десятое место.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева, также проиграла во втором раунде Майами, но поднялась на одну позицию и теперь занимает 23-е место.

В парном разряде Анна Данилина идет на 17-м месте (-1).

Рейтинг WTA от 31 марта:

1. Арина Соболенко (Беларусь) – 10 541 очков.

2. Ига Швёнтек (Польша) – 7 470.

3. Кори Гауфф (США) – 6 063.

4. Джессика Пегула (США) – 5 796.

5. Мэдисон Киз (США) – 4 449.

6. (+1). Жасмин Паолини (Италия) – 4 843.

7. (-1). Мирра Андреева (Россия) – 4 775.

8. (+1). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4 135.

9 (+2). Паула Бадоса (Испания) – 3 821.

10. (-2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 3 808.

...

23 (+1). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1 823.

312 (-3). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 212.

327 (-2). Зарина Дияс (Казахстан) – 204.

646 (-8). Соня Жиенбаева (Казахстан) – 60.

906. Сандугаш Кенжебаева (Казахстан) – 25.

940 (+2). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 23.

1 151 (-79). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 11.

Ранее Рыбакина сделала откровенное признание о поражениях в теннисе.