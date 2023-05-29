В Акмолинской области к новому учебному году построят шесть школ

43 объектов образования отремонтируют и 6 школ построят в регионе до сентября 2023 года. Об этом на брифинге для журналистов организованном региональной службой коммуникаций сообщил руководитель управления образования Акмолинской области Шокан Оразалин.

По его словам, на сегодняшний день в области строят 14 школ, 6 их них будут сданы в эксплуатацию к новому учебному году.

"Это школы Кокшетау и пристоличных регионов. На ремонтные работы общеобразовательных школ, детских садов и колледжей государством выделено более 9 млрд. тенге. До 1 сентября все капитальные и текущие ремонты в школах, 5 детских садах и колледжах будут завершены, к новому учебному году акмолинские учащиеся начнут обучение в свежих зданиях". Шокан Оразалин

Далее спикер подробно остановился на государственных программах, реализуемых для капитального и текущих ремонтных работ. Как сообщил Шокан Жетписбаевич, на проведение капитального ремонта 43 объектов образования выделено более 8,5 млрд. тенге, в том числе 15 объектов в рамках спецпроекта "Ауыл - Ел Бесігі".

По информации спикера, в аварийном состояний две школы, одна из них находится в Буландинском районе, в связи с этим, в поселке Буланды строится школа на 80 мест, к новому учебному года она распахнет свои двери для учеников.

Сообщается, что в системе образования Акмолинской области функционируют 1322 организации образования, в которых работают более 22 тысяч педагогов. В текущем году продолжается строительство 6 детских садов на 1706 мест. С начала года открыта 1 частная дошкольная организация на 33 места в Шортандинском районе. В марте открыт государственный детский сад на 280 мест в селе Коянды Целиноградского района.

В текущем учебном году 536 государственных школ посещают более 134 тысяч учащихся, в том числе свыше 17 тысяч учащихся получают поддержку в рамках Всеобуча. Благодаря мерам государственной поддержки для организации бесплатного питания детям из малообеспеченных семей – 2 330,7 млн тенге, тем самым охвачены бесплатным горячим питанием

17508 учащихся из социально незащищенных, малообеспеченных и многодетных семей. Так же, для приобретения школьной формы и канцелярских товаров выделено 753 млн тенге.

Образование детей с особыми потребностями на особом контроле управления.

В организациях образования открыт 21 кабинет поддержки инклюзии.

В области по данным психолого-медико-педагогических консультаций состоят на учете более 12 тысяч детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от рождения до 18 лет, в том числе 1669 детей с инвалидностью. В 2023 году планируется открытие еще 29-ти кабинетов поддержки инклюзивного образования.

Алма Байгужина