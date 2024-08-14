Как идет подготовка к новому учебному году в Акмолинской области

О том, как проходит подготовка к новому учебному году в Акмолинской области, на брифинге рассказала руководитель облуправления образования Айнагуль Балташева, передает Региональная служба коммуникаций.

В текущем году планируется создать более 1,5 тыс. новых мест в дошкольных организациях за счет открытия 10 новых объектов и расширения 7 действующих.

Также продолжается строительство 6 детских садов, до конца года планируется завершить 2 из них – в микрорайоне "Нұрлы көш" в селе Красный Яр и для маломобильных групп в Кокшетау.





Фото: Региональная служба коммуникаций Акмолинской области

В регионе продолжается строительство 4 школ на 1660 мест.

"К началу учебного дня будут завершены работы по школе на 1200 мест в городе Косшы. Кроме этого, в рамках национального проекта "Комфортная школа" в текущем году запланирован ввод 9 школ на 12 200 мест", – дополнила Айнагуль Балташева.

Кроме того, активно ведется работа по обновлению школ. Так, капитальные ремонты проводятся в 46 организациях образования. Текущим ремонтом охвачены 43 организации, завершить работы по которым планируется до 20 августа.

Фото: Региональная служба коммуникаций Акмолинской области

Немаловажное значение в обучении детей имеет качество питания. В новом учебном году питание будет организовано в 522 школах. В целом, охват горячим и буфетным питанием по области составляет 100%.

Что касается обеспеченности педагогическими кадрами, то на сегодня в организациях образования области работают более 22,5 тысячи учителей.

"Ежегодно в школы области приходят около 700 педагогов, примерно 450 из них – молодые специалисты. Потребность в педагогах в общеобразовательных школах – 197 человек, она будет закрыта до начала учебного года. По грантам акима области обучаются 270 человек, выпуск в этом году составил 69 специалистов, их направляют в организации образования", – рассказала спикер.

Большая работа проводится и по обеспечению безопасности объектов образования. Из 597 объектов 367 подключены к системам видеонаблюдения отделов полиции. Тревожные кнопки есть в 541 организации. В текущем году Управление цифровизации запланировало замену 4 тысяч камер в школах.

Фото: Региональная служба коммуникаций Акмолинской области

Не остаются без внимания и студенты колледжей. По заявкам предприятий до начала учебного года будет принято не менее 600 студентов, что позволит еще при поступлении закрепить за ними рабочие места. Также продолжится реализация проекта, когда ученики старших классов смогут вместе с аттестатом о среднем образовании получить диплом о техническом и профессиональном образовании.

Во всех колледжах функционируют Индустриальные советы с участием работодателей, продолжается работа по сотрудничеству с более чем 700 предприятиями региона. В новом учебном году продолжится работа по увеличению охвата студентов дуальным обучением. Сегодня данная технология внедрена в 26 колледжах с охватом порядка 4,5 тысячи студентов.

Для решения проблемы нехватки мест в общежитиях в городе Кокшетау ведется строительство трех студенческих общежитий по 300 мест каждое. Кроме этого, Высшим многопрофильным колледжем гражданской защиты ведется строительство общежития на 450 койко-мест.