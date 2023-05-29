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В трех районах Алматы отключат горячую воду

В трех районах Алматы отключат горячую воду Фото: pixabay
Из-за плановых ремонтных работ горячую воду отключат в Жетысуском, Медеуском и Турксибском районах Алматы. Об этом 29 мая сообщили Zakon.kz в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".

В распространяемом сообщении сказано, что подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий будет ограничена для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".

Ограничения будут в контурах следующих улиц и жилых массивов:

с 5-го по 9-е июня:

Свердлова – Таштитова – Хабаровоская – Орджоникидзе;

с 5-го по 16-е июня:

Лавренева – Дунентаева - микрорайон Жулдыз-2 (частично);

с 12-го по 16-е июня:

Суюнбая – Белякова – Казакпаева – Кожедуба;

Кассина – Буденного – Бехтерева – Жумабаева;

Клары Цеткин – Кустанайская – Спасская – Нурсая;

с 12-го по 23-е июня:

Рихарда Зорге – Чехова – Молдагалиева – Акан Серы;

с 19-го по 23-е июня:

Элеваторская – Щелково – Суюнбая;

Таласская – Кассина – Дулатова – Монтина;

с 26-го по 30-е июня:

Шахтинская – Демченко – Атбасарская – Аяз би;

Рыскулова – Буровая – Кульджинский тракт – микрорайон Атырау-1;

Шекспира – Эйхе – Жайсан – Терешковой.

"Приносим извинения за временные неудобства", – сказано в сообщении "Алматинские тепловые сети".

Ранее в городском акимате сообщили, что в Алматы до осени ограничат проезд по нескольким улицам.

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