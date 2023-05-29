В трех районах Алматы отключат горячую воду
В распространяемом сообщении сказано, что подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий будет ограничена для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".
Ограничения будут в контурах следующих улиц и жилых массивов:
с 5-го по 9-е июня:
Свердлова – Таштитова – Хабаровоская – Орджоникидзе;
с 5-го по 16-е июня:
Лавренева – Дунентаева - микрорайон Жулдыз-2 (частично);
с 12-го по 16-е июня:
Суюнбая – Белякова – Казакпаева – Кожедуба;
Кассина – Буденного – Бехтерева – Жумабаева;
Клары Цеткин – Кустанайская – Спасская – Нурсая;
с 12-го по 23-е июня:
Рихарда Зорге – Чехова – Молдагалиева – Акан Серы;
с 19-го по 23-е июня:
Элеваторская – Щелково – Суюнбая;
Таласская – Кассина – Дулатова – Монтина;
с 26-го по 30-е июня:
Шахтинская – Демченко – Атбасарская – Аяз би;
Рыскулова – Буровая – Кульджинский тракт – микрорайон Атырау-1;
Шекспира – Эйхе – Жайсан – Терешковой.
"Приносим извинения за временные неудобства", – сказано в сообщении "Алматинские тепловые сети".
Ранее в городском акимате сообщили, что в Алматы до осени ограничат проезд по нескольким улицам.