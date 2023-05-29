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В Алматы ограничат движение по некоторым улицам с мая по август

В Алматы ограничат проезд по нескольким улицам Фото: Zakon.kz
На время реконструкции теплосетей в Алматы ограничат движение автомототранспорта по нескольким улицам. Об этом 29 мая Zakon.kz сообщили в пресс-службе акимата города.

С 29 мая по 30 августа в Алмалинском районе – по внутридворовой территории севернее улицы Богенбай батыра от улицы Байтурсынова до улицы Наурызбай батыра.

С 31 мая по 1 августа в Жетысуском районе – от улицы Расковой c переходом на улицу Есенова и далее по улице Колпаковского до здания школы-лицея №143.

С 1 июня по 30 августа в Ауэзовском районе – по внутридворовой территории севернее улицы Шаляпина от улицы Момышулы до улицы Саина.

"Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов".ТОО «Алматинские тепловые сети»

Также сказано, что для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в их дома будет подаваться по временным схемам.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных городских участков", – говорится в заключении.

Ранее стало известно, что в нескольких микрорайонах Алматы 30 мая на день отключат холодную воду.

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