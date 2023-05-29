В Казахстане разрабатывают законопроект о территориальной обороне

Министерство обороны разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О территориальной обороне Республики Казахстан" и поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам территориальной обороны, сообщает Zakon.kz.

В Минобороны отмечают, что существующая нормативно-правовая база не в полной мере регулирует правовую систему территориальной обороны (ТрО) в регионах страны. В частности, отсутствует методология по совершенствованию ее устройства.

"Отсутствие в уполномоченном государственном органе функций по государственному контролю в сфере ТрО центральных государственных и местных исполнительных органов, размытая зона ответственности между уровнями государственного управления местного и самоуправления приводит к разбалансировке системы планирования и исполнения мероприятий по ТрО на уровне местных исполнительных органов", - отмеют в Минобороны.

Также говорится, что отсутствие законодательного акта о территориальной обороне РК приводит текущее состояние ТрО к разрозненности взглядов у участников системы, основанных на требованиях подведомственных актов в вопросах ее функционирования.

Кроме того, гражданское население в регионах страны из-за низкой информированности слабо ориентируется вопросах территориальной обороны.

В связи с чем предлагается реализовать через ряд направлений по дальнейшему развитию системы территориальной обороны РК:

Первое направление: Совершенствование нормативной правовой базы в области ТрО РК.

Совершенствование нормативной правовой базы в области ТрО РК. Второе направление: Система территориальной обороны.

Система территориальной обороны. Третье направление: Обеспечение территориальных войск (ТрВ РК).

Обеспечение территориальных войск (ТрВ РК). Четвертое направление: Научное обеспечение ТрО, подготовка переподготовка кадров и повышение квалификации.

Научное обеспечение ТрО, подготовка переподготовка кадров и повышение квалификации. Пятое направление: Совершенствование организации и оснащенности территориальных войск.

Как ожидается, разрабатываемый Закон РК "О территориальной обороне Республики Казахстан" урегулирует общественные отношения и установит правовые основы государственной политики в сфере территориальной обороны в целом.

Повысится информирование и обученность населения по вопросам военной подготовки.

Также предусматривается, что принятие закона повысит привлекательность воинской службы в территориальных войсках, снизит отток граждан в другие регионы, повысится численность населения регионов.

"Охват населения Республики Казахстан, подготовленные специалисты в области ТрО, военный управленческий состав различного звена военного управления будет способствовать информированности населения о важности ТрО в РК и снизит угрозу возможных беспорядков в регионах", - указывается в документе.

Планируется, что законопроект будет внесен в Мажилис Парламента в октябре 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 июня.