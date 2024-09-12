В Казахстане разрабатывают законопроект по вопросам стандартизации

МТИ разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам стандартизации", сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в министерстве, на сегодняшний день в компетенцию отраслевых государственных органов в рамках действующего законодательства республики входит подготовка предложений по разработке стандартов и рассмотрение проектов национальных, межгосударственных стандартов.

При этом присутствует слабая активность государственных органов в проведении закрепленных функций, отсутствует обратная связь от большинства государственных органов, либо направляются формальные ответы без замечаний и предложений.

"Кроме этого, участие в составе научно-технического совета Национального органа по стандартизации представителей отраслевых государственных органов также является формальным. В настоящее время в отраслевых законах отсутствует компетенция государственных органов по организации разработки стандартов, утверждению перечня стандартов, на которые даны косвенные ссылки в нормативных правовых актах, а также участие в комиссиях по развитию стандартизации отраслей экономики", – говорится в документе.

Также указывается, что одним из критериев придания статуса национальному органу по стандартизации является условие по наличию соглашений с международными и региональными организациями по стандартизации.

Кроме взаимодействия с международными и региональными организациями по стандартизации национальным органом по стандартизации проводятся работы в сфере стандартизации в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, МГС СНГ), а также при взаимодействии с международными организациями по стандартизации (участие в работе TC/ISO, рассмотрение проектов стандартов ISO и др.).

"Однако на сегодня на законодательном уровне отсутствует компетенция национального органа по стандартизации по проведению указанных видов работ", – отмечают в МТИ.

Для указанных и других проблем в отрасли предлагается разработать проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам стандартизации" с учетом передового международного опыта, предусмотрев в нем основные базовые принципы и положения осуществления деятельности в сфере стандартизации:

установление видов разработки – разработка без аналогов, адаптация международного стандарта, актуализация, включающая пересмотр и внесение изменений; возмещение затрат на разработку национальных и межгосударственных стандартов, а также за участие отраслевых экспертов в заседаниях международных, региональных организаций по стандартизации; усиление статуса и роли экспертов по стандартизации (в том числе за счет инструментов подтверждения компетентности соответствующим Центром признания и постоянного повышения квалификации).

В частности, в проекте закона предлагается:

внедрение стандарта определить за разработчиком с соответствующим механизмом, с учетом критериев и показателей применения, а также информационно-разъяснительных работ, публикаций в СМИ и др.;

предусмотреть экспертизу стандартов организации и регистрации уведомлений об их применении;

Для развития отраслевой стандартизации предлагается законодательно предусмотреть компетенцию отраслевых государственных органов по организации разработки национальных и межгосударственных стандартов, компетенцию отраслевых государственных органов по утверждению перечней стандартов, на которые имеются косвенные ссылки в отраслевых НПА, а также компетенцию уполномоченного органа в сфере стандартизации по созданию постоянно действующего Совета по стандартизации на базе НОС.

эффективное использование природных и энергетических ресурсов;

обеспечение прозрачности и открытости инновационного развития;

совместимость систем стандартизации в условиях глобального рынка;

высокоэффективное внедрение технологий в отечественную промышленность, рост качественных и самостоятельных решений, а также обеспечение их совместимости.

Кроме того, предлагается уточнить функции национального органа по стандартизации в части:

проведения работ по межгосударственной стандартизации, в том числе ведению секретариатов МТК, голосованию по проектам ГОСТ, проведение процедур согласования дат введения в действие ГОСТ на территории РК, рассмотрение предложений стран МГС на разработку ГОСТ, создание и сопровождение карточек тематик ГОСТ, разрабатываемых РК;

разработки только основополагающих стандартов, устанавливающих общие положения, касающиеся выполнения работ по стандартизации;

подтверждение актуальности стандартов проводить через Единый государственный фонд НТД;

исключение чрезмерной регламентации;

гибкость и оперативность в принятии решений;

усиление межотраслевой координации;

переход на наилучшую международную практику;

возможность упростить процедуры стандартизации, а, соответственно, сократить сроки их внедрения в производство наилучших международных практик.

Также планируется ведение секретариатов ТК/МТК/TC ISO/IEC национальным органом по стандартизации.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 октября.

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