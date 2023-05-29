В Актобе состоялся ежегодный "Марафон Актобе-2023"
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Состоялся ежегодный "Марафон Актобе-2023", приуроченный ко дню рождения города.
Старт начался со стеллы "Қазақ халқына мың алғыс".
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В нем приняли участие 1000 актюбинцев и гости города.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Праздничное спортивное мероприятие было организовано при поддержке Управления физкультуры и спорта Актюбинской области, акимата города Актобе и Федерации триатлона Актюбинской области.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
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