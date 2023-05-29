В Актобе состоялся ежегодный "Марафон Актобе-2023"

Состоялся ежегодный "Марафон Актобе-2023", приуроченный ко дню рождения города.

Старт начался со стеллы "Қазақ халқына мың алғыс".

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В нем приняли участие 1000 актюбинцев и гости города.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Праздничное спортивное мероприятие было организовано при поддержке Управления физкультуры и спорта Актюбинской области, акимата города Актобе и Федерации триатлона Актюбинской области.