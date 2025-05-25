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Общество

1300 человек приняли участие в "Марафоне Актобе-2025" в честь Дня города

Актобе, День города, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 17:25 Фото: акимат Актобе
В Актобе 25 мая состоялся традиционный ежегодный "Марафон Актобе-2025", сообщает Zakon.kz.

В этом году в мероприятии, ставшем уже городской традицией, приняли участие 1300 человек. Они соревновались на трех дистанциях: 3, 10 и 21 км.

Фото: акимат Актобе

Для участия в 13-м ежегодном марафоне в Актобе прибыли бегуны из Караганды, Уральска, Алматы, а также марафонцы из российских городов – Оренбурга и Орска.

Фото: акимат Актобе

Аким Актобе Азамат Бекет также принял участие в забеге, а после финиша поздравил всех с Днем города и поблагодарил легкоатлетов за вклад в развитие массового спорта.

Фото: акимат Актобе

Среди участников были люди разного возраста. Самому младшему участнику забега – 10 лет, а самому старшему, Жумабаю Утаргалиеву, – 70.

Фото: акимат Актобе

Жумабай Утаргалиев – житель Актобе, он долгие годы участвует в различных марафонах. По его словам, глаз радует, что много молодежи занимается спортом.

"Подрастающее поколение должно быть сильным духом, мы должны быть примером и прививать хорошие привычки – заниматься бегом", – отметил он.
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Андрей Дюсупов
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