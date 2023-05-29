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Жару прогнозируют синоптики в Астане, Алматы и Шымкенте

Жару прогнозируют синоптики в Астане, Алматы и Шымкенте Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 30 мая-1 июня, сообщает Zakon.kz.

Астана

30 мая – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо- западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 29-31 тепла.

31 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 29-31 тепла.

1 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 30-32 тепла.

Алматы

29 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 25-27 тепла.

30 мая - 1 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 25-27 тепла.

Шымкент

29 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 31-33 тепла.

30 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 32-34 тепла.

1 июня –переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 33-35 тепла.

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