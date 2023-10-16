Погоду без осадков прогнозируют синоптики в Астане, Алматы и Шымкенте
Астана
17 октября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С.
18 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.
19 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +10+12°С.
Алматы
17 октября – малооблачно. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +15+17°С.
18 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.
19 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.
Шымкент
17 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +19+21°С.
18 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.
19 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.