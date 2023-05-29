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Мурат Журебеков поздравил участников "Ұлттық мұра"

Мурат Журебеков поздравил участников "Ұлттық мұра" Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В рамках празднования Дня города в Актобе на Арбате прошли мероприятия. Здесь 60 бабушек, нарядившись в белоснежные кимешеки, учили молодежь перемалыванию проса (тары).

При этом "талқан", который является основой бренда региона джента, изготавливали на ручных мельницах.

Мурат Журебеков поздравил участников

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Мастер класс посетил и аким города. Мурат Журебеков поздравил участников мероприятия "Национальное наследие" с праздником.

Жернова (диірмен) – парный диск из камня. Его казахи издревле использовали для перемалывания проса.

Мурат Журебеков поздравил участников

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Много молодых актюбинцев с интересом наблюдали за мастер-классом. Были и желающие готовить талқан самостоятельно.

Параллельно на сцене проходили концертная программа и показ мод национальных костюмов от местных дизайнеров.

Мурат Журебеков поздравил участников

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В палатках организовали ярмарку – продажу от актюбинских прикладниц.

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