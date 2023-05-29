Мурат Журебеков поздравил участников "Ұлттық мұра"
При этом "талқан", который является основой бренда региона джента, изготавливали на ручных мельницах.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Мастер класс посетил и аким города. Мурат Журебеков поздравил участников мероприятия "Национальное наследие" с праздником.
Жернова (диірмен) – парный диск из камня. Его казахи издревле использовали для перемалывания проса.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Много молодых актюбинцев с интересом наблюдали за мастер-классом. Были и желающие готовить талқан самостоятельно.
Параллельно на сцене проходили концертная программа и показ мод национальных костюмов от местных дизайнеров.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В палатках организовали ярмарку – продажу от актюбинских прикладниц.