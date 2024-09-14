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День города: как в Международном аэропорту Алматы встретили иностранных туристов

День города: как в Международном аэропорту Алматы встретили иностранных туристов, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 18:54 Фото: акимат города Алматы
В Алматы в рамках празднования Дня города прошла акция "Символ Алматы в подарок".

Мероприятие организовано Управлением туризма совместно с Международным аэропортом и Управлением пограничного контроля КНБ РК.

аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 18:54

Фото: акимат города Алматы

В зоне паспортного контроля пассажиров международных рейсов угощали яблоками сорта "апорт", символизирующими тепло и гостеприимство Алматы. Акция охватила около 10 тыс. пассажиров и более 50 рейсов.

аэропорт Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 18:54

Фото: акимат города Алматы

Как сообщают в городском управлении туризма, проведение подобных акций способствует повышению привлекательности Алматы как туристской дестинации.

аэропорт Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 18:54

Фото: акимат города Алматы

"Алматы является финансовым, торгово-экономическим и культурно-образовательным центром Центральной Азии. Город привлекает туристов природными ресурсами, богатым историко-культурным наследием. Здесь проводятся крупные фестивали и концерты международного уровня. Акция "Символ Алматы в подарок" призвана оказать на иностранных туристов первое положительное впечатление от знакомства с городом, его традициями и культурой", — отмечают организаторы акции.
аэропорт Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 18:54

Фото: акимат города Алматы

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