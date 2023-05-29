37-летний мужчина пытался изнасиловать девочку в Жанаозене

Вечером 28 мая в 4 микрорайоне Жанаозена мужчина домогался 6-летней девочки, соседи устроили самосуд, сообщает Zakon.kz.

В Сети появилось видео, автор которого утверждает, что в Жанаозене задержали педофила. Сообщается, что подозреваемый, угрожая ножом, хотел совершить насильственные действия в отношении девочки 6-7 лет.

На кадрах видно, как вокруг полицейской машины собрались очевидцы. "Открой дверь машины",– указывает полицейскому одна из женщин.





В ДП Мангистауской области сообщили, что мужчина дотрагивался до интимных мест несовершеннолетней.

"28 мая 2023 года примерно в 17:00 на пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в 4 микрорайоне мужчина дотрагивался до интимных мест несовершеннолетней девочки. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Жанаозена по статье 124 УК РК. 37-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания",– отметила пресс-секретарь ДП региона Гулшара Бастаубаева.

Иная информация в интересах следствия пока не разглашается. Ждем официальной информации от местной прокуратуры.

Ранее стало известно, что мужчина изнасиловал 5-летнюю девочку в Туркестанской области.