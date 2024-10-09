В Алматы мужчина пробрался в дом и изнасиловал 11-летнюю девочку
Фото: pxhere
В Алматы задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 11-летней девочки, сообщает Zakon.kz.
Как пишет телеканал "КТК", по словам мамы ребенка, пьяный мужчина средь бела дня проник в дом и надругался над дочерью.
"Мне позвонила моя дочь, сказала, в дом пришел неизвестный мужчина. Говорит, он закрыл ей рот, чтобы не кричала. Повалил на пол и раздел. Все сделал. И в конце сказал, чтобы не было никаких обид, поцеловал ей руку", – рассказала женщина.
Она отметила, что это произошло, когда никого не было дома.
Подозреваемого задержали по горячим следам.
"Установлено, что он проник в чужое жилище, воспользовавшись свободным доступом: дверь была не заперта. Девочка одна находилась дома, в связи с чем не смогла оказать ему сопротивление. Был осуществлен выезд следственно-оперативной группы, которая изъяла, провела первично-следственные мероприятия, осмотр места происшествия и назначила соответствующие экспертизы", – сообщила официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек.
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Полицейские завели уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней.
Ранее депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов предложил снизить порог привлечения к уголовной ответственности с 14 до 12 лет по делам об изнасилованиях.
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