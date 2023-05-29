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На западе Казахстана отремонтируют 570 км дорог

На западе Казахстана отремонтируют 570 км дорог Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Общая протяженность автомобильных дорог ЗКО составляет 6176 км, где 1414 км – это трассы республиканского значения и 4762 км областного и районного значения.

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО, на начало 2023 года доля автодорог областного и районного значения в нормативном состоянии составляла 46%. За прошлый год 22 участка дорог, подлежащих ремонту, введены в эксплуатацию, еще 26 объектов перешли на 2023 год.

За прошлогодний период был освоен 21 млрд тенге, отремонтированы 246 км дорог областного и районного значения.

Глава управления Айдар Менеев отметил, что в этом году в ЗКО в рамках Национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" и программы "Ауыл – ел бесігі" запланировано отремонтировать более 570 км дорог на сумму 71,4 млрд тенге.

"Из них на ремонт 332 км автодорог областного и районного значения по 55 проектам выделено 26,6 млрд тенге. Это реконструкция трех автотрасс Барбастау – Акжайык – Индер, Бурлин – Аксай – Жымпиты, Чапаево – Жангала – Сайхин. Будет завершен средний ремонт участков автомобильных дорог Теректi (Федоровка) – Аксай и Таскала – Аккурай – Болашак. Также предусмотрены дополнительные средства на капремонт подъездной дороги к городскому аэропорту и аварийного моста через р.Деркул в районе Байтерек. Разрабатываются дорожные карты по проектам перспективных автодорог Барбастау – Акжайык – Индер, Чапаево – Жангала – Сайхин, граница РФ – Жалпактал – Жулдыз – Карасу".Айдар Менеев
На западе Казахстана отремонтируют 570 км дорог

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

По его словам, 270 километров подъездных дорог области имеют региональное значение, и тоже будут отремонтированы. Дорожные проекты требуют непрерывной поставки строительных материалов – битума и щебня. Щебень доставляется в регион по железной дороге из Актюбинской области.

"Потребность в щебеночном материале на этот год составила свыше 1931 тысяч тонн. Для перевозки такого количества требуется 28 тысяч железнодорожных вагонов, для местной сети автодорог – свыше 14 тысяч вагонов, для республиканской – свыше 13 тысяч. Сейчас область обеспечена щебнем на 38% от общего объема, необходимого на текущий год, что составляет 390 тысяч тонн или 5665 вагонов. Существуют определенные проблемы и с нехваткой битума. В этом году в ЗКО было доставлено около 8 тысяч тонн битума, при общей потребности в 30 тысяч тонн, для проектов местной сети автодорог".Айдар Менеев

Поставки строительных материалов продолжаются, заключил он.

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