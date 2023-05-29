Более 400 иностранных компаний заинтересованы в переезде в Казахстан
Алмас Айдаров сообщил, что ведется большая работа по релокации компаний, официально заявивших о своем уходе из РФ.
"401 компания заинтересована в переезде в Казахстан. Всем этим компаниям были направлены приглашения, наши послы встречаются с представителями головных компаний. На сегодняшний день 67 компаний положительно нам ответили, по ним работа ведется и по 25 компаниям релокация завершена. 38 стран участвуют в этом. В основном, компании из Германии, США, Швейцарии и Японии", – заявил спикер.
Он также перечислил основные компании, которые на слуху, по которым процесс релокации завершен.
"Основные компании, которые на слуху, по которым релокация завершена – американский Honeywel в Алматы открыл небольшое производство, TikTok перенес офис в Казахстан, InDriver в Казахстане, Fortescue (Metals Group) австралийский, Alstom французский тоже сервисные центры перенес. Из последнего Ozon в новостях также активно публиковали, открывают логистический парк в Астане", – добавил он.
В слайде к докладу вице-министра указаны были также ряд компаний:
Ural Motorcycles (США) – запуск производства мотоциклов тяжелого класса для экспорта в третьи страны;
Emerson (США) – запуск производства датчиков давления;
Great Wall Motors (КНР) – производство автомобилей;
CRCC (КНР) – перенос регионального офиса из РФ в РК (строительная компания);
Weir Minerals (Великобритания) – запуск производства насосного оборудования, гидроциклонов, запорной арматуры;
United Concrete Canvas (Великобритания) – перенос регионального офиса в РК (производство бетонных полотен);
Knauf (Германия) – налаживание производства гипсокартона;
Reimann (Германия) – производство прицепной сельхозтехники;
Fortescuf (Австралия) – перенос регионального офиса в РК (добыча железной руды);
Koppert (Нидерланды) – перенос регионального офиса и релокация команды специалистов в РК (налаживание производства удобрений);
Clariant (Швейцария) – перенос регионального офиса в РК (производство химической продукции);
Marubeni (Япония) – перенос регионального офиса в РК (торговая компания);
Youngsan (Южная Корея) – производство автокомпонентов совместно с Astana Motors,
Transco (Чехия) – перенос регионального офиса транспортно-логистической компании
Группа компаний ПКВ (Литва) – налаживание производства жидкокристаллических телевизоров;
R-Vent Medical (Турция) – налаживание производства дыхательных контуров для аппаратов ИВЛ;
Rival (РФ) – запуск производства аксессуаров для автомобилей,
ООО "Уральский пружинный завод" (РФ) – открытие пружинного производства;
ООО "Завод ЛСТК" (РФ) – налаживание производства легкий стальных тонкостенных конструкций;
OZON (РФ) – строительство логистического парка в Астане;
АО "Автоваз" (РФ) – запуск сборочного производства моделей "Lada Granta" и "Lada Vesta".
17 февраля директор Департамента развития IT отрасли Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ерсултан Ерманов сообщил, что в связи с геополитической ситуацией Astana Hub стал привлекательной и эффективной экосистемой, куда приезжают очень крупные компании. Резидентами Astana Hub стали около 1000 иностранных компаний, из них более 200 релоцировались из России.