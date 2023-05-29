Более 400 иностранных компаний заинтересованы в переезде в Казахстан

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алмас Айдаров на правительственном часе в Сенате 29 мая рассказал о работе по релокации компаний, которые официально заявили о своем уходе из России, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алмас Айдаров сообщил, что ведется большая работа по релокации компаний, официально заявивших о своем уходе из РФ.

"401 компания заинтересована в переезде в Казахстан. Всем этим компаниям были направлены приглашения, наши послы встречаются с представителями головных компаний. На сегодняшний день 67 компаний положительно нам ответили, по ним работа ведется и по 25 компаниям релокация завершена. 38 стран участвуют в этом. В основном, компании из Германии, США, Швейцарии и Японии", – заявил спикер.

Он также перечислил основные компании, которые на слуху, по которым процесс релокации завершен.

"Основные компании, которые на слуху, по которым релокация завершена – американский Honeywel в Алматы открыл небольшое производство, TikTok перенес офис в Казахстан, InDriver в Казахстане, Fortescue (Metals Group) австралийский, Alstom французский тоже сервисные центры перенес. Из последнего Ozon в новостях также активно публиковали, открывают логистический парк в Астане", – добавил он.

В слайде к докладу вице-министра указаны были также ряд компаний:

Ural Motorcycles (США) – запуск производства мотоциклов тяжелого класса для экспорта в третьи страны;

Emerson (США) – запуск производства датчиков давления;

Great Wall Motors (КНР) – производство автомобилей;

CRCC (КНР) – перенос регионального офиса из РФ в РК (строительная компания);

Weir Minerals (Великобритания) – запуск производства насосного оборудования, гидроциклонов, запорной арматуры;

United Concrete Canvas (Великобритания) – перенос регионального офиса в РК (производство бетонных полотен);

Knauf (Германия) – налаживание производства гипсокартона;

Reimann (Германия) – производство прицепной сельхозтехники;

Fortescuf (Австралия) – перенос регионального офиса в РК (добыча железной руды);

Koppert (Нидерланды) – перенос регионального офиса и релокация команды специалистов в РК (налаживание производства удобрений);

Clariant (Швейцария) – перенос регионального офиса в РК (производство химической продукции);

Marubeni (Япония) – перенос регионального офиса в РК (торговая компания);

Youngsan (Южная Корея) – производство автокомпонентов совместно с Astana Motors,

Transco (Чехия) – перенос регионального офиса транспортно-логистической компании

Группа компаний ПКВ (Литва) – налаживание производства жидкокристаллических телевизоров;

R-Vent Medical (Турция) – налаживание производства дыхательных контуров для аппаратов ИВЛ;

Rival (РФ) – запуск производства аксессуаров для автомобилей,

ООО "Уральский пружинный завод" (РФ) – открытие пружинного производства;

ООО "Завод ЛСТК" (РФ) – налаживание производства легкий стальных тонкостенных конструкций;

OZON (РФ) – строительство логистического парка в Астане;

АО "Автоваз" (РФ) – запуск сборочного производства моделей "Lada Granta" и "Lada Vesta".

17 февраля директор Департамента развития IT отрасли Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ерсултан Ерманов сообщил, что в связи с геополитической ситуацией Astana Hub стал привлекательной и эффективной экосистемой, куда приезжают очень крупные компании. Резидентами Astana Hub стали около 1000 иностранных компаний, из них более 200 релоцировались из России.