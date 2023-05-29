Новый старый президент: почему Эрдоган снова обошел оппозицию на выборах в Турции

28 мая в Турции прошел второй тур выборов президента страны. ЦИК объявил действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана победителем голосования. Он получил 52,14% после обработки свыше 99% бюллетеней, тем самым продлив еще на пять лет свое 20-летнее пребывание у власти.

Главный оппонент Эрдогана – Кемаль Кылычдароглу – набрал 47,86%. Как прошел второй тур выборов и чего не хватило оппозиции для победы, разбирался Zakon.kz

Кылычдароглу назвал прошедшие президентские выборы несправедливыми. По мнению кандидата от оппозиции и председателя Народно-республиканской партии Турции, страна пережила "самый несправедливый избирательный процесс за последние годы". Он заявил, что продолжит бороться за демократию и после прошедших выборов. Кемаль Кылычдароглу считает, что подсчет голосов был несправедливым и полагает, что выборы продемонстрировали "волю народа сменить авторитарную власть".

"Я благодарю всех наших сторонников за поддержку, за более чем 25 млн голосов. Продолжайте бороться за демократию. Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим", – подчеркнул политик.

Кроме того, пока сторонники Эрдогана праздновали победу, Кемаль Кылычдароглу уже успел выступить в Анкаре, пообещав снизить уровень инфляции, разобраться с последствиями землетрясений, а также реализовать проект "газового хаба", который предлагал президент Владимир Путин.

Реджеп Тайип Эрдоган при этом заявил о "великой победе" страны. "С Великой Турецкой Победой... Да начнется столетие Турции!" – написал он в Twitter.

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Стоит отметить, что одной из тем предвыборной кампании Эрдогана были достижения страны под его руководством к 100-летию республики, которые были объединены под слоганом "Век Турции". В октябре 2023 года Турецкая Республика отметит 100 лет с момента своего основания.



С победой Эрдогана поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Франции Эммануэль Макрон.

Также с заслуженной победой поздравил Эрдогана и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который отметил, что Турцию и Казахстан объединяют узы исторической дружбы и солидарности. И, по его словам, эта стратегия всестороннего сотрудничества получит свое дальнейшее развитие.

Как проходил второй тур

Избирательные участки в Турции открылись в восемь утра по местному времени и работали до 17 часов. За это время более 60 млн избирателей имели возможность проголосовать за одного из двух кандидатов. Голосование в рамках второго тура за рубежом проходило 20–21 мая.

В первом туре 14 мая Эрдогану не хватило менее 1% голосов, чтобы одержать победу. И хотя большинство опросов общественного мнения показывали, что лидером президентской гонки будет оппозиционный кандидат, разрыв между Эрдоганом и Кылычдароглу составил порядка 4%: первый набрал 49,52% голосов, а второй – 44,88%. Явка в первом туре составила 89%, за рубежом – 52%. Эрдоган тогда выразил надежду на то, что явка во втором туре достигнет рекордных 90%. Кылычдароглу тоже призывал граждан не лениться и пойти проголосовать.

В двухнедельном промежутке между первым и вторым турами соперники проявили активность и продолжали искать новых сторонников среди других политических сил. Так, кандидат в президенты от националистической коалиции АТА Синан Оган, который набрал порядка 5% голосов в первом туре, выступил в поддержку Эрдогана. В свою очередь, лидер Партии победы, главной политической силы в коалиции Огана, Умит Оздаг, призвал голосовать за Кылычдароглу. Главный соперник Эрдогана заявил о несправедливых выборах и призвал избирателей быть активными.

"Для избавления от тиранического режима и для установления настоящей демократии призываю всех граждан идти на избирательные участки", – сказал Кылычдароглу, добавив, что выборы проходят "в сложных условиях из-за попыток обмана".

Сами кандидаты снова проголосовали в разных городах: Кылычдароглу – в Анкаре, а Эрдоган – в Стамбуле. Как и во время первого тура, действующий глава Турции устроил на избирательном участке в школе раздачу игрушек и денег.



По словам политолога Талгата Калиева, у рейтинга Эрдогана был очень хороший резерв и поэтому его победа не удивительна.

"В целом надо признать, что победа далась Эрдогану достаточно сложно, и, наверное, это результат и влияние такого фактора как тысячи смертей от последствий землетрясений. Но сам факт того, что пришлось выходить во второй тур и то, что там был несущественный отрыв, это все говорит о том, что выборы были очень тяжелыми. Наверняка теперь команда Эрдогана будет проводить и корректировать внешнеполитический курс, скорее всего, речь будет идти о каких-то социально-экономических реформах, которые должны будут улучшить в целом экономическую ситуацию в стране и скорректировать рейтинг действующей власти". Политолог Талгат Калиев

По мнению политолога, для Казахстана и всех тюркских республик победа Эрдогана – фактор приоритетный, поскольку лидер Турции является сторонником развития тюркской интеграции и приложил к этому много усилий. Кроме того, его связывают теплые, доверительные отношения со всеми лидерами этих государств.

"И поэтому, я думаю, для нас это будет означать стабильность, а также для вектора наших двухсторонних отношений и перспективы реализации дальнейших масштабных проектов, таких как срединный коридор или, как его еще называют, Транскаспийский международный транспортный маршрут, транзит которого будет проходить через Каспий Азербайджана и Турцию. А Турция является ключевым звеном данного коридора, то есть в целом для нашей страны итоги выборов можно назвать позитивными". Талгат Калиев

Также политолог отметил, что ошибка оппозиции заключалась непосредственно в самой кандидатуре. По мнению Калиева, с полит-технологической точки зрения Кемаль Кылычдароглу на фоне Эрдогана смотрелся достаточно проигрышно. Также было допущено несколько технологических ошибок в виде его резких метаний, непрозрачности договоренностей с курдской диаспорой. Кроме того, кандидат от оппозиции обещал принять жесткие меры в миграционных вопросах страны и заявлял, что нужно единовременно выдворить миллионы мигрантов.

"Все это достаточно болезненно, более того, надо понимать, что многие мигранты приносят в экономику Турции определенный доход, то есть они арендуют жилье, пользуются товарами и услугами. С другой стороны, подобные жесткие меры в вопросах взаимоотношений с мигрантами не приветствовалось бы европейским сообществом. То есть оппозиция в данном случае сработала технологически слабо и допустила целый ряд роковых ошибок для себя. И то, что оппозиция была в целом плохо организованной, показали и результаты парламентских выборов, на которых "проэрдогановские" партии набрали больше голосов и прошли в парламент". Талгат Калиев

Так, перед первым туром Кылычдароглу поднимал вопрос мигрантов, обещая максимум в течение двух лет после избрания выслать их из страны. После 14 мая на улицах турецких городов можно было увидеть плакаты с предвыборными обещаниями Кылычдароглу, одним из которых была депортация сирийцев.

Между тем, политолог Шарип Ишмухамедов считает, что Эрдоган смог сильнее замотивировать свой электорат, хотя многие ожидали победы оппозиционного лидера, о чем свидетельствовали разные социологические опросы, проведенные до начала выборов. По их данным, избиратели поддерживали в предстоящих выборах именно Кылычдароглу, а Эрдоган даже был на втором месте.

По мнению политолога, несмотря на промахи и недостатки, действующий президент смог изменить общественное мнение именно в период выборов. При этом оппозиция не смогла правильно "нащупать" общее настроение избирателей, которые хотели больше стабильности и опасались серьезных перемен в стране.

Турецкий народ сейчас больше поддерживает стабильность, устойчивость и, возможно, не готов к серьезным, кардинальным переменам в свой стране. Президентские выборы в Турции показали устойчивость и силу золотого правила для многих стран – все познается в сравнении. Население Турции сравнивает свою страну и происходящую в ней ситуацию с соседними странами. Они не сравнивают ее с США, Японией или Китаем. Нет, граждане Турции смотрят на соседние государства – это Сирия, Украина, Египет, Ливан и многие страны. И ситуация там, надо сказать, непростая, хуже, чем в Турции. Я думаю, это "золотое правило" сыграло на мнении избирателей уже во время выборов. И они показали, что население боится перемен во внутренней экономике и хочет стабильности". Шарип Ишмухамедов

Политолог подчеркнул, что оппозиция проиграла, потому что не смогла до конца понять, что большинство людей не готовы к кардинальным переменам в Турции. Они продолжают поддерживать современную экономическую и социальную тенденции в стране.

"Я думаю, что в первую очередь оппозиции не хватило активности самого кандидата. Во время выборов мы увидели, что он оказался слабым звеном и не смог проявить себя целеустремленным и амбициозным политиком, он сильно проигрывает в сравнении с Эрдоганом. Простой пример, когда Эрдоган обвинял своего оппонента и, возможно, переходил на личности. А соперник на это всегда реагировал невнятно и не смог защитить свою позицию и программу". Шарип Ишмухамедов

Политолог обозначил, что, с одной стороны, турецкий народ против девальвации, инфляции, снижения заработных плат, нелегальных мигрантов, экономического кризиса и желают лучшей жизни в своей стране.

"В то же время, для них важна стабильность, а оппозиция в своей предвыборной программе обещала перемены во всех сферах: в экономике, социальной, во внутренней и внешней политике, сотрудничестве с западными странами, "полный переворот" отношений с ЕС, США и Россией. То есть оппозиция оттолкнула от себя большинство граждан страны, которые поначалу поддерживали оппозиционного кандидата" Шарип Ишмухамедов

Стоит отметить, что до сих пор ни одна политическая сила в Турции не выиграла выборы у Эрдогана. В том числе и Кемаль Кылычдароглу не сумел переломить ситуацию в свою пользу в промежуток между турами.

Что касается действующей власти, то главной задачей президента и правящей партии на новом сроке будет решение экономических проблем. Как Эрдоган и обещал перед вторым туром, во внешней политике изменений не будет. Страна продолжит ту же политику, которая проводилась до выборов, и менять ее в отношении России, США, Китая и Запада президент не намерен.