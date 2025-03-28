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Туризм

Эрдоган объявил длинные выходные в Турции

В Турции продлили выходные, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 07:50 Фото: pixabay
26 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что праздник Ураза-байрам в этом году продлится девять дней, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сказал во время ифтара.

"Нашим государственным служащим будет предоставлен административный отпуск 2, 3 и 4 апреля. Это позволит нашей стране в общей сложности насладиться девятью днями отдыха на Ид аль-Фитр (Ураза-байрам)".Реджеп Тайип Эрдоган

Глава Турции напомнил, что дни школьных каникул совпадают с днями праздника Ид аль-Фитр. Поэтому важно, чтобы семьи провели время со своими детьми и отметили Ид в мире и радости.

"Наши государственные служащие будут находиться в административном отпуске в среду, 2 апреля, четверг, 3 апреля, и пятницу, 4 апреля. Это означает, что у нашей страны будет в общей сложности девять выходных дней. Я искренне надеюсь, что Ид аль-Фитр поможет укрепить наше единство, солидарность и братство как нации", – заявил Эрдоган.

Таким образом, выходные в Турции начнутся в субботу, 29 марта, и завершатся в воскресенье, 6 апреля.

Новость восторженно встретили специалисты туристического сектора. Турагенты уверены, что длительные выходные положительно скажутся на внутреннем туризме. Популярные направления, такие как Анталия, Бодрум и Каппадокия, вероятно, привлекут большое количество отдыхающих в этот период. ​

При этом жители Стамбула предостерегают иностранных туристов.

"Вам будет очень некомфортно в плане перемещения по городу, в особенности в туристических, исторических частях мегаполиса. Несмотря на то, что половина города уедет в свои родные города и в отпуска, в центре будет коллапс", – пишут знатоки Стамбула.

Тем временем у берегов Колумбии набирает популярность остров пива.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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