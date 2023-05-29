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В Алматинской области задержали мужчину, подозреваемого в насилии над дочерями

В Алматинской области задержали мужчину, подозреваемого в насилии над дочерями Фото: скриншот видео
В Алматинской области сестры, подвергшиеся насилию со стороны отца взяты под защиту полиции, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте полиции, 28 мая по обращениям двух гражданок 2001 и 2003 годов рождения в ЕРДР УП Енбекшиказахского района зарегистрированы два уголовных дела по ст. 121 ч. 4 ("Насильственные действия сексуального характера") УК РК.

"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен 58-летний подозреваемый - гр. Ц., 1965 г.р., который является родным отцом потерпевших... Подозреваемый задержан в порядке ст. 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении.

В настоящее время с участием фигуранта уголовных правонарушений проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств, совершенных особо тяжких преступлений. Назначены соответствующие экспертные исследования.

"Потерпевшие девушки взяты под защиту полицейских на время проведения досудебного расследования... Ход расследования на контроле начальника департамента полиции области", – следует из сообщения.


Ранее две жительницы Енбекшиказахского района Алматинской области заявили, что отец насиловал их на протяжении 10 лет. О вопиющем случае рассказала журналистка Сандугаш Дуйсенова на своей странице в Facebook.

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Динара Халдарова
Алматинская область Енбекшиказахский район
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