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Две жительницы Алматинской области заявили, что отец насиловал их на протяжении десяти лет

ребенок Фото: pixabay
Две девушки из Енбекшиказахского района Алматинской области заявили, что подвергались насилию со стороны собственного отца в течение десяти лет, сообщает Zakon.kz.

О вопиющем случае рассказала журналистка Сандугаш Дуйсенова на своей странице в Facebook.

"Вчера моя подписчица привезла двух племянниц из Енбекшиказахского  района. То, что она поведала, повергло нас в шок! Родной отец сначала изнасиловал старшую дочь, а потом младшую! Причем в извращенной форме. На протяжении 10 лет занимался с ними поочередно сексом! Мама девочек знала, но молчала", – пишет журналистка.

По словам Дуйсеновой, отец семейства женат на двух женщинах и обе с детьми живут в одном доме в Иссыке. Также, по ее словам, в полиции Талдыкоргана уже приняли меры.

"Девочки все эти годы терпели, пока не выросли. Скопили денег и убежали к моей знакомой. Мы написали заявление в полицию Талдыкоргана. Спасибо, ребятам. Тут же приняли меры".

В тексте также говорится, что у них имеются доказательства изнасилования, девочки все эти годы собирали аудиозаписи.

"Там слышно, как этот изверг насилует их…", – пишет журналистка.

По словам Дуйсеновой, отца зовут Ахмет, он влиятельный человек.

"Я боюсь за девочек, если учесть, что Ахмет, очень влиятельный человек в районе, мы боимся, что он сможет откупиться".

Департамент полиции Алматинской области сообщил, что данный факт зарегистрирован в районной полиции.

"В настоящее время 57-летний подозреваемый установлен и доставлен в полицию. Проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела".ДП Алматинской области

Ранее в полицию по указанному факту никто не обращался. Ход расследования взят на особый контроль начальником областного ведомства полиции.

27 мая двое детей утонули в реке Иргиз. Тело первого удалось найти в тот же день, второе обнаружили в ночь на 28 мая.

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