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Токаев пригласил президента Турции в Туркестан

Токаев пригласил президента Турции в Туркестан Фото: akorda.kz
29 мая Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава Казахстана пригласил президента Турции принять участие в 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах.

Токаев отметил, что убедительная победа на выборах, состоявшихся в год 100-летия Турецкой Республики, достигнута благодаря большому вкладу турецкого лидера в развитие страны и его высокому авторитету в обществе.

Кроме того, президент Казахстана подтвердил готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства с Турцией, особо отметив уходящую вглубь веков общность истории и культуры двух братских государств.

"Глава государства пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств, который состоится осенью этого года в духовной столице тюркского мира – Туркестане", – говорится в сообщении.

В свою очередь президент Турции поблагодарил главу Казахстана и пожелал братскому народу Казахстана процветания.

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Токаев Касым-Жомарт Эрдоган Реджеп Тайип Казахстан Турция
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