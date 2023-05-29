В Алматы на видео попали дети, разгуливающие в недостроенном здании

В социальных сетях появилось видео, на кадры которого попали дети, разгуливающие в недостроенном здании в Алматы. В городском департаменте полиции 29 мая корреспонденту Zakon.kz рассказали, что по данному факту проведена проверка.

Согласно информации, размещенной в одном из Telegram-каналов, "дети-паркурщики веселятся на недостроенном здании возле пересечения улиц Абая и Тлендиева".





"Управлением полиции Алмалинского района по данному факту проведена проверка. На указанный участок ориентированы участковые инспекторы полиции, а также сотрудники ювенальной полиции". Пресс-служба ДП Алматы

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, УП адресовано сообщение в акимат Алмалинского района о необходимости обязать собственника участка организовать ограждение и физическую охрану объекта для недопущения прохождения внутрь посторонних лиц.

15 апреля 2023 года сообщалось, что драка воспитанниц детдома в Павлодарской области попала на видео, которое распространили в соцсетях. Автор написал, что среди воспитанниц Песчанского детского дома присутствует насилие, и просил оказать содействие в защите детей.