Какими должны быть обязательные компоненты безопасности в детском саду

На совещании с руководителями частных детских садов в Астане рассмотрены вопросы защиты прав детей, обеспечения для них комфортной и безопасной среды, передает Zakon.kz.

Как отметила советник президента НАО Talap уполномоченная по правам ребенка по г. Астана Асима Бимендина, безопасность детей в дошкольных учреждениях – это многокомпонентная система, включающая в себя разные направления.



"В первую очередь, в детских дошкольных учреждениях должны соблюдаться чистота и порядок, квадратура помещения, рассчитанная в зависимости от числа детей, все санитарно-эпидемиологические требования. Так же необходимо соблюдение всех требований к рациону питания, он должен быть полноценным и подходящим для ребенка. Очень важно, чтобы была оборудованная дворовая территория, игровые площадки". Асима Бимендина

Она также подчеркнула, что важным компонентом безопасности является профессионализм работников детского сада.

"Персонал должен быть с образованием соответствующим. Обучение и воспитание тоже, по сути, становится компонентом безопасности, потому что мы готовим детей к переходу на следующий этап – в школу. Кроме того, обязательные элементы – это видеонаблюдение, тревожные кнопки и сертифицированная охрана". Асима Бимендина

Еще один значимый момент в деятельности дошкольных учреждений – это работа с родителями. Как отметила Асима Бимендина, родители часто приходят и в детский сад, и в школу, когда их дети учатся на начальном и среднем уровне, только в старших классах появляются реже, когда дети становятся более самостоятельными.

"Родители всегда обеспокоены тем, в каких условиях находятся их дети, они всегда будут задавать вопросы и интересоваться. Кроме того, нужно понимать, что речь идет о детях, поэтому родители могут быть иногда излишне эмоциональными. Руководитель детского сада должен уметь выстраивать работу с родителями, очень корректно и вежливо обсуждать любые вопросы и находить решения". Асима Бимендина

Она предложила руководителям детских садов изучить опыт виртуальной приемной для родителей, которую организовала одна из школ Астаны. Работа через такую виртуальную приемную позволяет обсуждать многие вопросы онлайн и решать их без необходимости приглашать родителей в школу для долгих обсуждений рабочих моментов. В этом случае у персонала учреждения появляется конкретное описание проблемы и четкий план действий по ее устранению без необходимости проведении длительных совещаний. А для родителей это возможность сэкономить время, которое они могут провести с детьми.

Помимо этого, Уполномоченная по правам ребенка подчеркнула, что с приближением летних каникул остро встает вопрос детского дорожного травматизма.

"Это очень серьезная проблема. Необходимо еще раз обследовать инфраструктуру вокруг учреждений образования, где нужно – отремонтировать, добавить безопасные пешеходные переходы, принять другие меры". Асима Бимендина

По словам Асимы Бимендиной, по вопросам детского дорожного травматизма будет проведено отдельное совещание с представителями акимата, привлечением сотрудников полиции, дорожно-строительных компаний и других заинтересованных организаций.