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Происшествия

Воспитательница избила ребенка до заикания в детском саду Астаны

Малыш , фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 17:53 Фото: pixabay
По словам отца мальчика, воспитательница частного детского сада столицы систематически била его сына и других детей, сообщает Zakon.kz.

Неладное семья заподозрила не сразу. На закономерные вопросы родителей о синяках, обнаруженных на теле малыша, воспитательница невозмутимо отвечала, что он просто падает и ударяется во время игры.

Но в какой-то момент мать ребенка решила изучить записи с камер видеонаблюдения, установленных в учреждении. Тогда и вскрылась шокирующая правда.

"Выяснилось, что воспитательница закрывала моего сына в туалете, постоянно била, кричала. Он из-за этого заикаться начал, писаться в штаны. Боится надевать шапку, потому что она его все время по голове била", – рассказал отец пострадавшего мальчика.

Он также утверждает, что "доставалось" от воспитательницы не только его сыну, но и другим детям.

Семья написала на женщину заявление в полицию. По словам потерпевших, на данный момент она уже уволена по статье.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Сотрудник центра поддержки детей избил воспитанника в Таразе. 

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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