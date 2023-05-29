Голубые каски Казахстана: миротворцы отмечают свой профессиональный праздник

В Алматы прошел День открытых дверей в Центре миротворческих операций"Бiтiмгер". Казахстанские военные провели торжественное построение, встретили ветеранов и отметили наградами лучших военнослужащих, сообщает Zakon.kz.

Официально Международный день миротворца ООН 29 мая был учрежден Генеральной Ассамблеей организации в 2002 году. «Казахстанский миротворческий батальон» старше этого праздника на два года. Он был основан в 2000-м году.

Первая миротворческая командировка казахстанского батальона состоялась в августе 2003 года. Тогда первый инженерно-саперный отряд «Казбата» в количестве 27 человек прибыл в Ирак. За пять лет работы в этой стране казахстанские миротворцы обезвредили более 4 млн. боеприпасов и взрывных устройств. Кроме этого, все это время они обеспечивали местное население питьевой водой, оказывали нуждающимся медицинскую помощь.

Фото: Zakon.kz

В честь праздника в учебном центре "Бiтiмгер" казахстанские миротворцы провели торжественное построение, встретили ветеранов и отметили наградами лучших военнослужащих. Также при участии представителя Департамента глобальных коммуникаций ООН Властимила Самека они посадили несколько деревьев.





Фото: Zakon.kz

Для семей военнослужащих был организована выставка современного вооружения и техники под открытым небом, на которой все желающие могли ознакомиться с материально-технической базой казахстанских миротворцев.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

С 2014 года около 60 казахстанских военнослужащих приняли участие в миссиях ООН в Кот-д’Ивуаре, Западной Сахаре, Ливане, Центрально-Африканской Республике и Мали в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей. Наравне с мужчинами воинскую службу в миссиях несли и шесть женщин.



Например, майор Римма Шакеева больше года была миротворцем в Западной Сахаре. Этот регион ранее был испанскими владениями. Сейчас Западная Сахара остается спорной территорией между Марокко, осуществляющим управление над территорией, и фронтом Полисарио, представляющим интересы коренного населения Западной Сахары и выступающим за ее независимость.



"Моя командировка должна была длиться ровно год. Но из-за пандемии короновирусной инфекции мне пришлось задержаться в этой стране еще на месяц. Первые 8 месяцев я была офицером службы патрулирования. После я стала офицером по подготовке новоприбывших в городе Эль-Аюн. В обязанности входило проводить полную подготовку для военнослужающих, которые только что прибыли в эту страну", – поделилась Римма Шакеева.

Фото: из личного архива Риммы Шакеевой

Римма Шакеева отметила, что особых сложностей в ее работе нет. Еще в Казахстане каждый миротворец проходит серьезный отбор и усиленную подготовку. "Казбатовцы" готовы к любой внештатной ситуации. К счастью, во время миссии майора Шакеевой таких не было.



"Самое сложное для меня было – расставание с моими детьми. Им 7 и 14 лет. Благо была интернет-связь и могла постоянно поддерживать с ними общение по видеосвязи. Немного сложно было к концу срока службы. Начало постепенно сказываться морально-психологическая усталость. Все мы там считали дни. Еще мне очень хотелось острой лапши быстрого приготовления. Мы поддерживали связь с группой из Казахстана, которая должна была нас сменить. Каждый просил что-то привезти с родины. К примеру, черного хлеба, конфет или чипсов. Я просила всех, чтобы мне привезли красный "Доширак", – с улыбкой рассказала майор Шакеева.





Фото: Zakon.kz

Майор Арман Тастанбеков совсем недавно тоже вернулся из командировки из Западной Сахары, где был на должности военного наблюдателя. Майор Тастанбеков носит военную формы со школьной скамьи. После окончания начальной школы в 1999 году он поступил в астанинскую школу "Жас улан". После высшего военного института в 2011 был направлен в единственное миротворческое подразделение страны "Казбат", где проходил службу на должностях от командира взвода до командира роты и на различных должностях в штабе и управлении. В 2022 году был отобран и направлен для службы военным наблюдателем в миссии ООН в Западной Сахаре.

"Во время службы в штабе миссии в Западной Сахаре я был на должности офицера обеспечения автомобильной техники. Основной моей обязанностью была доставка персонала для обслуживания техники на территорию, контролируемую сахаравийцами. Для решения данной ситуации приходилось организовывать взаимодействие со всеми эшелонами миссии, авиацией и другими участниками конфликта", – рассказал Арман Тастанбеков.





Фото: из личного архива Армана Тастанбекова

Службу продолжительностью в один год можно проходить в военных базах по обе стороны конфликта. На различных должностях штаба миссии военнослужащие контролируют и мониторят соблюдение соглашений между враждующими сторонами.

"Обычный рабочий день на базе начинался с завтрака и чашки горячего кофе. После завтрака – выезд на патрулирование зоны ответственности и проверка воинских частей конфликтующих сторон. По возвращении – предоставление отчетных документов в штаб миссии и выполнение других задач, возложенных на каждого военнослужащего, проживающего на базе. Вечернее время уделяешь для занятия спортом, просмотра фильмов или простого общения и ознакомления с различными культурами мира", – вспоминал майор Тастанбеков.





Фото: из личного архива Армана Тастанбекова

Военные, побывавшие в длительных командировках, рассказывают, что как бы не была богата культура региона, где они проходят службу, их душа все равно рвется на родину. К семье, друзьям и национальной пище.



"Я безумно скучал по казы. Там, где служил, было туго с мясом. В основном, курица и рыба, а хотелось чего-то мясного. Как только я вернулся на казахстанскую землю, я сразу позвонил супруге и заказал на праздничный ужин манты и бешбармак", – рассказал Арман Тастанбеков.

Помимо любимых деликатесов офицера ждал более приятный и долгожданный подарок. Пока военный был за границей, его беременная супруга родила дочь.



Сейчас Арман служит инструктором в центре миротворческой подготовки города.

Казахстанские миротворцы сегодня несут свою важную службу в нескольких неспокойных регионах. Так, в настоящее время в Ливане находятся девять, в Западной Сахаре – шесть, в Мали и Центральной Африканской Республике по два казахстанских военнослужащих.

