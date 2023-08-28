Военнослужащие Тыла Вооруженных сил Казахстана отмечают профессиональный праздник

Торжественное мероприятие, посвященное дню образования Тыла Вооруженных сил, состоялось 28 августа в Астане в Национальном военно-патриотическом центре, сообщает Zakon.kz.

В нем приняли участие руководство Министерства обороны, военнослужащие управления начальника Тыла, главных управлений видов Вооруженных сил и ветераны службы, сообщается на сайте ведомства.

У этого празднования есть своя история: Тыл Вооруженных сил, от которого во многом зависит обеспечение боеготовности и боеспособности войск, был образован именно 28 августа 1992 года.

С профессиональным праздником военнослужащих поздравил заместитель министра обороны Мухамеджан Таласов, который поблагодарил их за профессионализм, ответственное отношение к делу и верность воинскому долгу.

"Своим ежедневным, кропотливым и самоотверженным трудом специалисты Тыла Вооруженных сил создали поистине новую систему тылового обеспечения, способную к выполнению самых сложных задач", – подчеркнул он.

Фото: сайт МО РК

У истоков создания Тыла Вооруженных сил стояли генерал-майоры Сабыр Темербеков, Дамир Халиков, Ураз Ракишев, Кажгали Мукатов, Алмас Ахмадиев и генерал-лейтенант Талгат Жанжуменов, благодаря которым был сформирован фундамент, на котором сегодня развивается казахстанская армия, отметили в МО.



"Нынешнее поколение специалистов тыла достойно продолжает славные традиции поколения победителей, с честью выполняют свой долг по своевременному и полному обеспечению войск армии Казахстана материальными средствами", – сказал генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов.

Фото: сайт МО РК

В этот день в Национальном военно-патриотическом центре была организована выставка новых образцов формы одежды военнослужащих. В честь профессионального праздника ряд специалистов тыла был поощрен почетными грамотами от имени министра обороны. Завершилось мероприятие праздничным концертом, подготовленным творческим коллективом Национального военно-патриотического центра.

