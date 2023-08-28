Военнослужащие Тыла Вооруженных сил Казахстана отмечают профессиональный праздник
В нем приняли участие руководство Министерства обороны, военнослужащие управления начальника Тыла, главных управлений видов Вооруженных сил и ветераны службы, сообщается на сайте ведомства.
У этого празднования есть своя история: Тыл Вооруженных сил, от которого во многом зависит обеспечение боеготовности и боеспособности войск, был образован именно 28 августа 1992 года.
С профессиональным праздником военнослужащих поздравил заместитель министра обороны Мухамеджан Таласов, который поблагодарил их за профессионализм, ответственное отношение к делу и верность воинскому долгу.
"Своим ежедневным, кропотливым и самоотверженным трудом специалисты Тыла Вооруженных сил создали поистине новую систему тылового обеспечения, способную к выполнению самых сложных задач", – подчеркнул он.
Фото: сайт МО РК
У
истоков создания Тыла Вооруженных сил стояли генерал-майоры Сабыр Темербеков,
Дамир Халиков, Ураз Ракишев, Кажгали Мукатов, Алмас Ахмадиев и
генерал-лейтенант Талгат Жанжуменов, благодаря которым был сформирован фундамент, на котором сегодня развивается казахстанская армия, отметили в МО.
"Нынешнее поколение специалистов тыла достойно продолжает славные традиции поколения победителей, с честью выполняют свой долг по своевременному и полному обеспечению войск армии Казахстана материальными средствами", – сказал генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов.
Фото: сайт МО РК
В этот
день в Национальном военно-патриотическом центре была организована выставка
новых образцов формы одежды военнослужащих. В честь профессионального праздника
ряд специалистов тыла был поощрен почетными грамотами от имени министра
обороны. Завершилось мероприятие праздничным концертом, подготовленным
творческим коллективом Национального военно-патриотического центра.