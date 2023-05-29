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На проезжей части в Павлодаре образовался провал

На проезжей части в Павлодаре образовался провал Фото: Instagram/tipavlo.dar
В соцсетях Павлодара появилось видео, на котором запечатлена дырка в асфальте прямо посреди проезжей части. В ТОО "Павлодар-Водоканал" прокомментировали происшествие, сообщает Zakon.kz.
"На канализационном коллекторе по ул. Ломова в границах ул. Катаева - пр. Н. Назарбаева образовался провал грунта в связи с обрушением свода трубопровода диаметром 600 мм", - говорится в сообщении организации.


На текущий момент производятся мероприятия по организации временного перекачивания стоков с аварийного участка канализационных сетей. Необходимые ремонтные работы по устранению повреждения канализационного коллектора планируется произвести 30 мая 2023 года.

Также во избежание возникновения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения дорожной безопасности перекрыто движение на участке по ул. Ломова по направлению от ул. Катаева до пр. Н. Назарбаева.

В этой связи водителей просят заранее планировать свой маршрут движения.

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