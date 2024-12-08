На проезжей части Павлодара загорелся автомобиль
Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС Казахстана потушили автомобиль, который загорелся в Павлодаре на проезжей части Северной промзоны, сообщает Zakon.kz.
"Пожар в легковом автомобиле ликвидирован. Пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.
В МЧС напомнили, что во избежание возгорания автомобиля рекомендуется:
- вовремя проходить техосмотр;
- устанавливать электронику только в специализированных центрах;
- всегда держать исправный огнетушитель в салоне автомобиля;
- следить за исправностью топливной аппаратуры двигателя;
- не держать посторонние, легко воспламеняемые предметы в автомобиле;
- перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях.
Смертельное ДТП случилось в горах Алматы 7 декабря 2024 года. Груженая ГАЗель со спящим ребенком внутри переехала своего водителя.
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