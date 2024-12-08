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Происшествия

На проезжей части Павлодара загорелся автомобиль

автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 10:38 Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС Казахстана потушили автомобиль, который загорелся в Павлодаре на проезжей части Северной промзоны, сообщает Zakon.kz.
"Пожар в легковом автомобиле ликвидирован. Пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

В МЧС напомнили, что во избежание возгорания автомобиля рекомендуется:

  • вовремя проходить техосмотр;
  • устанавливать электронику только в специализированных центрах;
  • всегда держать исправный огнетушитель в салоне автомобиля;
  • следить за исправностью топливной аппаратуры двигателя;
  • не держать посторонние, легко воспламеняемые предметы в автомобиле;
  • перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях.

Смертельное ДТП случилось в горах Алматы 7 декабря 2024 года. Груженая ГАЗель со спящим ребенком внутри переехала своего водителя.

Андрей Дюсупов
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