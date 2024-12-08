На проезжей части Павлодара загорелся автомобиль

Спасатели МЧС Казахстана потушили автомобиль, который загорелся в Павлодаре на проезжей части Северной промзоны, сообщает Zakon.kz.

"Пожар в легковом автомобиле ликвидирован. Пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

В МЧС напомнили, что во избежание возгорания автомобиля рекомендуется:

вовремя проходить техосмотр;

устанавливать электронику только в специализированных центрах;

всегда держать исправный огнетушитель в салоне автомобиля;

следить за исправностью топливной аппаратуры двигателя;

не держать посторонние, легко воспламеняемые предметы в автомобиле;

перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях.

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