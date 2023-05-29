Шестой день ищут пропавшего пастуха в Атырауской области

Фото: Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области

Сотрудники ДЧС шестой день продолжают поисково-спасательные работы в Курмангазинском и Жылыойском районах Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Спасательная операция проводится в 70 километрах от города Кульсары. Сегодня, 29 мая, сотрудники ДЧС Атырауской области задействовали вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас". На борту находятся 5 членов экипажа, 4 спасателя и родственники. "24 мая 2023 года в 15:12 поступило сообщение о том, что в 70 километрах от города Кульсары Жылыойского района гр. Ж., 1986 года рождения, занимающийся выпасом скота, вышел из крестьянского хозяйства и не вернулся. В тот же день незамедлительно были организованы поиски, в которых приняли участие силы ДЧС, полиция и родственники пропавшего". Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области Сообщение о пропаже 37-летнего мужчины, который работает пастухом, поступило 24 мая.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Читайте также На проезжей части в Павлодаре образовался провал Конфликт между водителями в Алматы попал на видео В Алматы на видео попали дети, разгуливающие в недостроенном здании

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