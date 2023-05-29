Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Шестой день ищут пропавшего пастуха в Атырауской области

Шестой день ищут пропавшего пастуха в Атырауской области Фото: Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области
Сотрудники ДЧС шестой день продолжают поисково-спасательные работы в Курмангазинском и Жылыойском районах Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Спасательная операция проводится в 70 километрах от города Кульсары.

Сегодня, 29 мая, сотрудники ДЧС Атырауской области задействовали вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас". На борту находятся 5 членов экипажа, 4 спасателя и родственники.

"24 мая 2023 года в 15:12 поступило сообщение о том, что в 70 километрах от города Кульсары Жылыойского района гр. Ж., 1986 года рождения, занимающийся выпасом скота, вышел из крестьянского хозяйства и не вернулся. В тот же день незамедлительно были организованы поиски, в которых приняли участие силы ДЧС, полиция и родственники пропавшего". Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области

Сообщение о пропаже 37-летнего мужчины, который работает пастухом, поступило 24 мая.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

Читайте также

На проезжей части в Павлодаре образовался провал

Конфликт между водителями в Алматы попал на видео

В Алматы на видео попали дети, разгуливающие в недостроенном здании

Константин Вноровский
Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение с 1 июля
Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение с 1 июля
Последствия вейпов: Казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией
Последствия вейпов: казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Диетолог назвал самый вредный вид мяса
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления