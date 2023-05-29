Аким Актау обратился к горожанам из-за проблем с водой

Аким города Актау Ербол Избергенов обратился к жителям, обеспокоенным ситуацией с водоснабжением, сообщает Zakon.kz.

Добрый день, уважаемые жители города Актау!

К сожалению, в летнее время в силу разных причин часть микрорайонов города испытывает недостаток в воде. Горожане обеспокоены и выражают свое недовольство. Дорогие жители города Актау, я не снимаю с себя ответственности и приношу свои искренние извинения.

В городе давно существует водная проблема: дефицит воды, низкое давление, вследствие чего до верхних этажей вода не поступает в полном объеме. Мы не отрицаем этого. Особенно летом проблема усложняется из-за увеличения объемов водопотребления.

Как известно, ТОО "МАЭК" обеспечивает город питьевой и технической водой. Объем потребляемой воды в сутки зимой составляет около 34 000 м3, а летом – 67 000 м3 в сутки. Но поскольку МАЭК может покрыть только 52 000 м3 воды, то сегодня дефицит составляет 15 000 м3.

В настоящее время мы работаем над решением этой проблемы. Позвольте мне кратко рассказать о проделанной работе.

В 2022 году установлено 113 водонасосных устройств для подачи воды в высотные дома выше 9 этажей. Эта работа все еще продолжается.

Подготовлен проект строительства опреснительных установок производительностью 24 000 м3 в сутки на территории "МАЭК". На реализацию проекта в 2023 году утверждено 10 млрд тенге.

Производительность опреснительной установки "Каспий" составляет 20 000 м3 в сутки, в настоящее время ведутся работы по увеличению производительности до 40 000 м3. Сегодня завод снабжает водой потребителей Каракиянского и Мунайлинского районов, а также территорию "Теплого пляжа" города Актау.

На средства ТОО "СК Строй Монтаж" строится опреснительная установка мощностью 20 000 м3 в сутки. Ожидается, что до конца года предприятие будет производить 10 000 м3 питьевой воды в сутки.

В настоящее время общая протяженность городских водопроводных сетей составляет 464 км, из которых 88%, то есть 386 км, изношены в результате чего происходят частые порывы на инженерных сетях. Основная причина – отсутствие пунктов регулирования давления в системе питьевой воды города или специальных устройств – также влияет на ситуацию.

В этой связи ГКП "КЖСА" будет устанавливать вспомогательные насосные станции для регулирования давления водоснабжения по городу Актау. В настоящее время ожидаются итоги конкурса по закупкам.

Уважаемые жители города, мои коллеги оперативно реагируют на сообщения горожан о проблемах с водой. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации.

Хочу отметить, что работают колл-центры. Если у вас есть вопросы по питьевой воде, просьба обращаться по номерам: IKomek109, 60 53 16; 60 53 22; 60 53 18 (223) дежурные ГКП "КЖСА"

Также вы можете написать в телеграм-чат акимата Мангистауской области.