Песня о дефиците воды в Актау набирает популярность в Казнете

Житель города Актау на фоне проблем с водоснабжением в городе выпустил ироничную песню, сообщает Zakon.kz.

По данным местного издания Lada, автором является местный житель Александр Пястолов, который проживает в доме №27 в 14 микрорайоне. Со слов автора, текст был написан довольно быстро, а музыка, озвучка и видеоряд сделаны с использованием нейросетей.

"Жильцы этого дома часто сталкиваются с отключением питьевой воды. Люди на протяжении года неоднократно обращались с письмами в Актауский городской акимат и даже летали в Астану для решения проблемы, однако ситуация на текущий момент не разрешилась", – пишет издание.

За последние несколько лет жители Актау часто сталкиваются с отсутствием питьевой воды. Многие снимают видео для соцсетей, лайфхаки на случай отключения воды и создают демотиваторы. Другое народное творчество (мемы), связанное с главной проблемой города, можно посмотреть тут.