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Джамиля Садыкова: Токсичная вейп-индустрия отравляет мозг политикам

Токсичная вейп-индустрия отправляет мозг политикам – Джамиля Садыкова Фото: скриншот с трансляции круглого стола в СЦК
Практически все вейпы в страну завозят контрабандой как детские игрушки на батарейках. Об этом заявила лидер Национальной коалиции "За Казахстан свободный от табачного дыма" Джамиля Садыкова, сообщает Zakon.kz.
"Почти "Вся вейп-индустрия – нелегальная. Поэтому тот аргумент, который натягивается табачной индустрией, что есть официально произведенные сигареты и неофициально, к вейпам не имеет никакого отношения. Все вейпы, которые завозятся к нам, являются нелегальными. Фактически они завозятся как детские игрушки на батарейках".Джамиля Садыкова

Идея о запрете вейпов обсуждается уже два года, но буксует, по ее мнению, из-за ярого сопротивления вейп-индустрии, которая "специально создала для вас токсичный сладкий продукт".

Рынок вейп-индустрии, по ее словам, очень прибыльный. От одного вейпа производитель получает около 6 долларов прибыли. Только в Казахстан их завозят ежегодно более трех млн штук. Об этом Джамиля Садыкова заявила на круглом столе в СЦК.

"Я отвечу, почему в течение двух лет этот запрет не внедряется. Потому что у нас есть на другой стороне токсичная вейп-индустрия, которая производит токсичный продукт, которая отравляет наш народ и детей, которая токсично отравляет мозги политикам. Несмотря на то, что даже президент сказал, будучи в Атырау, что это неприемлемая ситуация".Джамиля Садыкова

Она отметила, что после запрета нужно полностью изъять и уничтожить эту продукцию. Джамиля Садыкова перечислила, что в составе вейпов имеются полипропиленглюколь, глицерин, две тысячи химических веществ.

"И это все одинаково страшно. Эта продукция отравляет нашу экологию, воздух, почву, воду. Мы не должны ставить на этот алтарь здоровье наших детей и нашей нации".Джамиля Садыкова

К примеру, Китай является основным производителем вейпов на экспорт в мире, однако своим гражданам пользоваться этими ароматизированными гаджетами запретил.

"Они могут использовать только те электронные сигареты, которые начинены только никотином. Все это (цветные ароматизированные "одноразки". – Прим. ред.) только для экспорта," – заметил доктор медицинских наук, президент Евро-Азиатского респираторного общества Абай Байгенжин.

Сами вейперы, по мнению ВОЗ, в конце концов становятся банальными курильщиками – пользователи электронных сигарет в два раза чаще начинают курить традиционные сигареты.

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