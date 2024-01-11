Вейпы на 35 млн тенге пытались ввезти в Казахстан контрабандой из России

Двое иностранцев завозили из России курительные устройства под видом товаров народного потребления без оплаты акцизного налога и НДС. Они реализовывали вейпы с содержанием никотина, табачные смеси, курительные электронные устройства в Костанайской и соседних областях, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы АФМ РК, двое иностранцев А. Рябчиков и Г. Лейкин с 2022 года привозили в Костанай вейпы и табачные смеси из России без маркировки и налогообложения. Департамент АФМ по Костанайской области пресек эту незаконную деятельность.





"Указанные лица завозили курительные устройства под видом товаров народного потребления без оплаты акцизного налога и налога на добавленную стоимость. Незаконно везенная подакцизная продукция реализовывалась на территории области и в соседних областях Казахстана. При завозе и сбыте крупной партии вейпов на сумму 35,2 млн тенге указанные лица задержаны сотрудниками Костанайского департамента", – говорится в сообщении.

Приговором суда Рябчиков и Лейкин признаны виновными в инкриминируемых деяниях и приговорены к наказанию в виде штрафа.

АФМ предупреждает, что реализация табачных изделий и никотиносодержащих жидкостей разрешена на территории страны только при наличии уплаты соответствующих налогов и обязательной для данного товара маркировки.

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