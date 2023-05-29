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Ситуация в Украине: Киев снова под массированным обстрелом, Рада вводит санкции против Ирана

Ситуация в Украине 29 мая Фото: Facebook/Віталій Кличко
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, страны G7 ведут работу над гарантиями безопасности для Киева, сообщает Zakon.kz
  • Взрывы снова прогремели в Киеве, подтвердил мэр города Виталий Кличко. По его словам, все атакующие ракеты были сбиты силами ПВО города. В минобороны РФ утверждают, что все ракеты достигли целей, включая само киевское ПВО;
  • Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ — губернатор региона Гладков;
  • Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе;
  • Также Путин подписал федеральный закон, исключающий запрет на проведение референдумов и выборов в органы госвласти и местного самоуправления в субъектах РФ, где введено военное положение;
  • Верховная Рада Украины проголосовала за перенос Дня Победы в стране на 8 мая;
  • Также Рада проголосовала за ведение санкций против Ирана на 50 лет. Предлагается запретить торговлю с Ираном, остановить транзит ресурсов, прекратить полеты и перевозки, запретить инвестиции в Иран и прочее;
  • Грядущими летом и зимой в Украине будет наблюдаться нехватка электроэнергии. Об этом предупредил глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Forbes.ua;
  • Россия будет исходить из того, что зерновая сделка более не функционирует, если в вопросе ее реализации не будет прогресса, - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров;
  • Страны "Большой семерки" (G7) тайно ведут работу над гарантиями безопасности, которые предложат Киеву в случае урегулирования конфликта. Об этом пишет газета La Repubblica со ссылкой на источники;
  • Других реальных планов, кроме украинской формулы мира, нет, и Киев не будет принимать другие предложения, поскольку они предоставляются с учетом поддержки РФ, - считает советник руководителя Офиса Президента Украины Подоляк;
  • Присутствие российского тактического ядерного оружия в Беларуси направлено на стратегическое сдерживание стран Запада — госсекретарь Совета безопасности Беларуси Вольфович;
  • Власти Молдовы создадут центр информационного противодействия Росии, заявила президент страны Майя Санду;
  • Российская армия будет вынуждена пойти дальше, если западные страны продолжат поставлять Киеву оружие большой дальности, - предупредил вице-спикер Госдумы РФ Толстой;

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