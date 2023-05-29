Ситуация в Украине: Киев снова под массированным обстрелом, Рада вводит санкции против Ирана

Фото: Facebook/Віталій Кличко

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, страны G7 ведут работу над гарантиями безопасности для Киева, сообщает Zakon.kz

Взрывы снова прогремели в Киеве, подтвердил мэр города Виталий Кличко. По его словам, все атакующие ракеты были сбиты силами ПВО города. В минобороны РФ утверждают, что все ракеты достигли целей, включая само киевское ПВО;

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ — губернатор региона Гладков;

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе;

Также Путин подписал федеральный закон, исключающий запрет на проведение референдумов и выборов в органы госвласти и местного самоуправления в субъектах РФ, где введено военное положение;

Верховная Рада Украины проголосовала за перенос Дня Победы в стране на 8 мая;

Также Рада проголосовала за ведение санкций против Ирана на 50 лет. Предлагается запретить торговлю с Ираном, остановить транзит ресурсов, прекратить полеты и перевозки, запретить инвестиции в Иран и прочее;

Грядущими летом и зимой в Украине будет наблюдаться нехватка электроэнергии. Об этом предупредил глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Forbes.ua;

Россия будет исходить из того, что зерновая сделка более не функционирует, если в вопросе ее реализации не будет прогресса, - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров;

Страны "Большой семерки" (G7) тайно ведут работу над гарантиями безопасности, которые предложат Киеву в случае урегулирования конфликта. Об этом пишет газета La Repubblica со ссылкой на источники;

Других реальных планов, кроме украинской формулы мира, нет, и Киев не будет принимать другие предложения, поскольку они предоставляются с учетом поддержки РФ, - считает советник руководителя Офиса Президента Украины Подоляк;

Присутствие российского тактического ядерного оружия в Беларуси направлено на стратегическое сдерживание стран Запада — госсекретарь Совета безопасности Беларуси Вольфович;

Власти Молдовы создадут центр информационного противодействия Росии, заявила президент страны Майя Санду;

Российская армия будет вынуждена пойти дальше, если западные страны продолжат поставлять Киеву оружие большой дальности, - предупредил вице-спикер Госдумы РФ Толстой; Читайте также В ОБСЕ отказались назвать выборы в Турции честными Казахстанок могут наказать в Корее за опасную езду

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