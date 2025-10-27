Россия отменила соглашение с США об утилизации плутония

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, который более не используется в оборонных целях, сообщает Zakon.kz.

Cоответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов, пишет "РИА Новости".

Речь идет о соглашении, подписанном в 2000 году в Москве и Вашингтоне и ратифицированном в 2011 году.

Документ регулировал порядок обращения с плутонием, выведенным из военного оборота, и сотрудничество двух стран в этой сфере. Стороны должны были утилизировать 34 тонны оружейного материала, оставшегося после сокращения ядерных арсеналов.

В 2016 году действие соглашения было приостановлено указом президента РФ. Тогда в качестве причин назывались введение США санкций против России, расширение НАТО, военное присутствие США в Восточной Европе и изменение Вашингтоном условий утилизации плутония без согласия Москвы.

Российская сторона тогда заявила, что готова вернуться к соглашению только при отмене антироссийских санкций, сворачивании американской военной инфраструктуры у российских границ и компенсации понесенных убытков. Ни одно из этих условий не было выполнено.

Теперь соглашение официально прекращено. В пояснительных материалах отмечается, что его сохранение признано нецелесообразным из-за "коренного изменения обстоятельств" и действий США, которые, по мнению Москвы, нарушили стратегический баланс и повысили угрозы стабильности.

