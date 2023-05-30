Спецназ НАТО разогнал демонстрацию сербов на севере Косово

Миротворцы из миссии НАТО KFOR разогнали мирную демонстрацию сербов у здания муниципалитета Звечан в северной части Косова, сообщает Zakon.kz.

По сообщению сербского телеканала РТС, при разгоне применялись спецсредства, в частности светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ответ в служащих сил КФОР летели камни, петарды и другие предметы, оказавшиеся под руками.

Как пишет газета "Вечерне Новости" со ссылкой на директора клинического центра в Косовска-Митровице Златана Элека, более 50 человек обратились за медицинской помощью. Они поступили с травмами от светошумовых гранат, резиновых пуль и огнестрельного оружия. В ходе беспорядков пострадал журналист сербского агентства "Танюг".

По данным издания, представители миротворческого контингента НАТО атаковали протестующих после того, как те сели перед ними на землю с поднятыми руками, показав, что безоружны.





KFOR potiskuje demonstrante i oslobađa prolaz za blokirana policijska vozila pic.twitter.com/7999CzeSGe — KoSSev/Kosovo Sever portal (@KoSSevnews) May 29, 2023

Утром 29 мая косовские сербы утроили протест около зданий органов местной власти на севере республики, в городе Звечан. Они требовали отведение полиции Косова и отзыва косовоалбанских мэров.





🇷🇸 ⚡ More videos of clashes between Serbian protesters and KFOR forces in Zvecan, Kosovo. pic.twitter.com/XyhOmcPh0g — Megatron (@Megatro49535141) May 29, 2023

Для разгона протеста были задействованы военнослужащие контингента НАТО. Они пользуются поддержкой косовской полиции. Были заблокированы подходы к административным зданиям. Натовский спецназ KFOR применил дубинки, слезоточивый газ и около 30 светошумовых гранат против протестующих.





🇽🇰🇷🇸 Aggravamento della situazione nel nord del Kosovo



A Zvecan, unità del contingente di mantenimento della pace della NATO (KFOR) hanno cercato di allontanare i manifestanti a poche decine di metri dall'edificio del comune. pic.twitter.com/nFhjIk3S3Y — Sampieri Franco (@SampieriFranco2) May 29, 2023

Позже контингент НАТО в Косово и Метохии призвал местных жителей воздержаться от эскалации. Было объявлено об увеличении военного присутствия KFOR в регионе.

Сообщается, что в настоящий момент ситуация в Звечане нормализовалась, на улицах остается около тысячи демонстрантов. В воздухе пролетают медицинские вертолеты НАТО, которые увозят пострадавших силовиков для получения помощи.

26 мая Сербия привела армию в максимальную готовность.