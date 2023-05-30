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Спецназ НАТО разогнал демонстрацию сербов на севере Косово

На севере Косово Фото: Twitter/KoSSev/Kosovo Sever portal
Миротворцы из миссии НАТО KFOR разогнали мирную демонстрацию сербов у здания муниципалитета Звечан в северной части Косова, сообщает Zakon.kz.

По сообщению сербского телеканала РТС, при разгоне применялись спецсредства, в частности светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ответ в служащих сил КФОР летели камни, петарды и другие предметы, оказавшиеся под руками.

Как пишет газета "Вечерне Новости" со ссылкой на директора клинического центра в Косовска-Митровице Златана Элека, более 50 человек обратились за медицинской помощью. Они поступили с травмами от светошумовых гранат, резиновых пуль и огнестрельного оружия. В ходе беспорядков пострадал журналист сербского агентства "Танюг".

По данным издания, представители миротворческого контингента НАТО атаковали протестующих после того, как те сели перед ними на землю с поднятыми руками, показав, что безоружны.


Утром 29 мая косовские сербы утроили протест около зданий органов местной власти на севере республики, в городе Звечан. Они требовали отведение полиции Косова и отзыва косовоалбанских мэров.


Для разгона протеста были задействованы военнослужащие контингента НАТО. Они пользуются поддержкой косовской полиции. Были заблокированы подходы к административным зданиям. Натовский спецназ KFOR применил дубинки, слезоточивый газ и около 30 светошумовых гранат против протестующих.


Позже контингент НАТО в Косово и Метохии призвал местных жителей воздержаться от эскалации. Было объявлено об увеличении военного присутствия KFOR в регионе.

Сообщается, что в настоящий момент ситуация в Звечане нормализовалась, на улицах остается около тысячи демонстрантов. В воздухе пролетают медицинские вертолеты НАТО, которые увозят пострадавших силовиков для получения помощи.

26 мая Сербия привела армию в максимальную готовность.

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