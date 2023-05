Спецназ НАТО разогнал демонстрацию сербов на севере Косово

По сообщению сербского телеканала РТС, при разгоне применялись спецсредства, в частности светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ответ в служащих сил КФОР летели камни, петарды и другие предметы, оказавшиеся под руками.

Как пишет газета "Вечерне Новости" со ссылкой на директора клинического центра в Косовска-Митровице Златана Элека, более 50 человек обратились за медицинской помощью. Они поступили с травмами от светошумовых гранат, резиновых пуль и огнестрельного оружия. В ходе беспорядков пострадал журналист сербского агентства "Танюг".

По данным издания, представители миротворческого контингента НАТО атаковали протестующих после того, как те сели перед ними на землю с поднятыми руками, показав, что безоружны.

Утром 29 мая косовские сербы утроили протест около зданий органов местной власти на севере республики, в городе Звечан. Они требовали отведение полиции Косова и отзыва косовоалбанских мэров.

🇷🇸 ⚡ More videos of clashes between Serbian protesters and KFOR forces in Zvecan, Kosovo. pic.twitter.com/XyhOmcPh0g