Сербия привела армию в максимальную готовность

Из-за ситуации в самопровозглашенном Косове глава Сербии Александр Вучич привел армию в максимальную готовность, сообщает Zakon.kz.

Такое решение президент Сербии принял после того, как власти самопровозглашенной республики попытались поставить мэрами на севере региона албанцев. Это было связано с прошедшими 23 апреля выборами в органы местного самоуправления. Проживающие в этом регионе сербы бойкотировали выборы, а официальный Белград не признал итоги голосования.

Стоит отметить, что политик подписал приказ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до высшей степени и приказал им срочно двигаться в направлении административной линии с Косовым и Метохией. Глава государства решился на этот шаг из-за насильственных действий косовской полиции, совершаемых в адрес сербского населения в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче.



Между тем лидер страны призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в этом регионе.

Ранее власти страны обвинили руководителей самопровозглашенной республики в разжигании войны в регионе, а страны Запада назвали пособниками данного конфликта. В американском посольстве в Приштине заявили, что, несмотря на то, что большинство сербов проигнорировали выборы, они состоялись в соответствии с местными законами. К слову, явка на эти выборы составила 3,47%.

Ранее сообщалось, что в Сербии проходят массовые протесты оппозиции, а митингующие установили палатки на трассе.