Нутрициолог объяснила, как избавиться от привычки заедать стресс

Специалист посоветовала смещать фокус внимания на сторонних занятиях, чтобы перестать заедать стресс, сообщает Zakon.kz.

Основные способы научиться контролировать аппетит в интервью с Life подсказала нутрициолог Елена Свиридова.

В качестве действенного способа поменьше есть из-за переживаний специалистка назвала уборку дома или занятия спортом. По ее словам, любая физическая активность поможет сжечь лишние калории и существенно снизит уровень стресса. При этом достаточно посвящать упражнениям всего 10-15 минут — даже это положительно скажется на эмоциональном состоянии человека, подчеркнула Свиридова.

Кроме того, нужно давать себе отдых, посвящая некоторые выходные только любимым занятиям. В будни достаточно 30 минут в день, которые можно потратить на просмотр телевизора или чтение книги, чтобы переключиться.

"30 минут в день на прочтение любимой книги или просмотр сериала - совсем немного. Однако это время поможет переключиться с потока дел и расслабиться. Уровень стресса снизится, а случаи переедания уменьшатся", - пояснила нутрициолог.

При этом садиться на диету не следует. Это приведет к дополнительной психологической нагрузке организма. Нутрициолог советует вместо этого составить график питания, который в последствии поможет стабилизировать пищевые привычки.



Помимо этого, Свиридова посоветовала не покупать домой вредные продукты. Лучше заменить их на фрукты, ореховые батончики или горький шоколад.