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Чем можно заедать стресс

Чем можно заедать стресс, фастфуд, вредная еда, полезная еда, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 17:34 Фото: pexels
Стресс – неотъемлемая часть нашей жизни. И часто испытывающие его люди начинают тянуться к вредной пище, "заедая" свое состояние. Для этого идет все, чего душа пожелает, а это, как правило, сладкое, фастфуд, чипсы и прочие вредности, сообщает Zakon.kz.

Мы понимаем, что это может ударить по желудку и фигуре. Поэтому диетолог Полина Журавлева предложила варианты, как грамотно заедать стресс. В беседе с корреспондентом Общественной службы новостей она отметила, что есть такие продукты, которые просто созданы для того, чтобы избавлять человека от стресса и улучшать настроение, не прибавляя лишних килограммов.

"При стрессе важно в первую очередь питать мозг, ведь именно он подвергается наибольшим атакам. Это сложный орган, он требует постоянного питания. Есть продукты, способные повышать уровень серотонина – гормона, который помогает справиться с тревогой и депрессией. А мы вместо этого часто делаем себе только хуже, питаясь неправильно, но еще и приправляя все алкоголем. Это действует только на усиление депрессивных состояний и усиливая тревожность", – указала диетолог.

Журавлева выделила несколько основных продуктов, которые нейтрализуют стресс. Например, жирная рыба: лосось, тунец, скумбрия. Они богаты омега-3 жирными кислотами, благодаря которым в организме значительно снижается гормон стресса – кортизол.

"Обязательны для употребления также орехи, семена и цельнозерновые продукты. К ним относятся грецкий орех, миндаль, семена чиа, семена льна, овсянка, темные виды риса, цельнозерновой хлеб. Там немало витамина B, который очень важен для правильной работы нервной системы", – пояснила диетолог.

По мнению Полины Журавлевой, если в такие минуты хочется сладкого, то идеально подойдет темный шоколад. Так как он содержит антиоксиданты и стимулирует выработку эндорфинов – гормонов удовольствия.

"Природные антидепрессанты – это ягоды, уничтожающие свободные радикалы в организме. Черника, малина, клубника прекрасно подойдут. Не забываем и про овощи. Особенно полезны шпинат, капуста, салат", – перечислила специалист.

Также во время стресса, по мнению диетолога, следует избегать больших перерывов в пище, ограничить употребление сахара и кофе, пить больше воды и сделать свое питание сбалансированным, разнообразным.

"Помимо диеты, важно не забывать про физическую активность. Заставляйте себя заниматься спортом, йогой, бегать или хотя бы ограничиться утренней зарядкой, если нет времени", – заключила эксперт.

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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