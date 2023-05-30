Холли Берри добилась снижения размера алиментов, выплачиваемых отцу своей дочери
Актриса ежемесячно выплачивала крупную сумму канадскому манекенщику Габриэлю Обри, пишет Daily Mail.
Он добился физической и юридической опеки и получал солидные выплаты на дочь, которой сейчас 15 лет. Только за то, что является отцом Налы, Холли Берри выплачивала бывшему ежемесячно $16 тысяч, в 2021 году сумму снизили до $8 тысяч.
Но ее также обязали выплачивать 4,3% от любого годового дохода, который она зарабатывала более 1,95 миллиона долларов. Сейчас адвокаты обладательницы премии "Оскар" добились еще солидного уменьшения этой суммы.
У актрисы также есть девятилетний сын Масео - знаменитость родила его в браке с Оливье Мартинесом.
В прошлом году актриса сообщила, что вновь вышла замуж. Ее избранником стал певец Ван Хант.