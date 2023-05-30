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Холли Берри добилась снижения размера алиментов, выплачиваемых отцу своей дочери

Добилась снижения размера алиментов, выплачиваемых отцу своей дочери Фото: Instagram/halleberry
Голливудская актриса Холли Берри спустя 10 лет добилась через суд снижения суммы алиментов, которые выплачивала своему бывшему возлюбленному от которого родила дочь, сообщает Zakon.kz.

Актриса ежемесячно выплачивала крупную сумму канадскому манекенщику Габриэлю Обри, пишет Daily Mail.

Он добился физической и юридической опеки и получал солидные выплаты на дочь, которой сейчас 15 лет. Только за то, что является отцом Налы, Холли Берри выплачивала бывшему ежемесячно $16 тысяч, в 2021 году сумму снизили до $8 тысяч.

Но ее также обязали выплачивать 4,3% от любого годового дохода, который она зарабатывала более 1,95 миллиона долларов. Сейчас адвокаты обладательницы премии "Оскар" добились еще солидного уменьшения этой суммы.

У актрисы также есть девятилетний сын Масео - знаменитость родила его в браке с Оливье Мартинесом.

В прошлом году актриса сообщила, что вновь вышла замуж. Ее избранником стал певец Ван Хант.

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