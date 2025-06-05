"Недобросовестное поведение": Бишимбаеву отказано в снижении размеров алиментов

В Астане в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних рассмотрели гражданское дело по иску Куандыка Бишимбаева в бывшей жене Назым Кахарман по изменению условий оплаты алиментов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда от 5 июня 2025 года, в 2020 году бывшие супруги заключили нотариальное соглашение, по условиям которого Бишимбаев обязался выплачивать алименты на содержание троих несовершеннолетних детей в размере 1,6 млн тенге ежемесячно, до 20 числа каждого месяца.

"Истец просил изменить указанное соглашение, снизив размер алиментов, мотивируя свои требования тем, что он отбывает наказание в местах лишения свободы и не трудоустроен", – сообщили в суде.

Также Бишимбаев просил исключить из соглашения положения, касающиеся:

оплаты дополнительных расходов на обучение детей в платном учебном заведении, в том числе по достижении ими совершеннолетия; расходов, связанных с медицинским обследованием и лечением детей; обязательства не реже одного раза в год оплачивать отдых детей как в Казахстане, так и за рубежом, включая расходы на проживание, питание, страхование, транспорт и другие сопутствующие траты.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу об отсутствии законных оснований для внесения изменений в нотариальное соглашение об уплате алиментов.

"Суд установил, что истец намеренно ухудшил свое материальное положение, путем отчуждения принадлежащего ему имущества третьим лицам по договорам дарения в августе 2024 года. При этом, учитывая, что он осужден на длительный срок и не имеет возможности исполнять соглашение в предусмотренном объеме, у него имелась реальная возможность исполнить обязательства за счет принадлежащего ему имущества. Указанные обстоятельства расценены судом, как недобросовестное поведение истца", – пояснили в суде.

В итоге в удовлетворении иска Куандыка Бишимбаева было отказано.

Решение не вступило в законную силу.

В феврале Бишимбаев обращался в суд по другому вопросу: администрация учреждения, где он отбывает наказание, не давала ему поощрение.

13 мая 2024 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство жены Салтанат Нукеновой.

У Куандыка Бишимбаева один ребенок от первого брака и трое детей от второго брака. В октябре 2024 года, рассматривая иск о лишении осужденного экс-министра родительских прав, суд Астаны не нашел для этого веских причин.