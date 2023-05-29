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Юлия Путинцева вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Вышла во второй круг "Ролан Гаррос" Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz.

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Ее соперницей на была бельгийская теннисистка Марина Заневская. Встреча завершилась со счетом 7:6, 7:6 в пользу казахстанки.

В первом сете Путинцева уступала 89-й ракетке мира со счетом 2:5 и Марина подавала на сет, но Юлия, собрав волю и нервы в кулак, переломила ход партии. Во втором сете борьба также шла за каждое очко, но опыт Путинцевой был весомее.

Во втором круге соперницей Юлии будет китаянка Чжен Циньвэнь (19 WTA).

Ранее казахстанская теннисистка разгромила в Рабате французскую теннисистку, - 129-ю ракетку мира Леолию Жанжан.

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