Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Алматы и Актобе

Фото: pixabay

Синоптики сообщили, что 30 мая, во вторник, неблагоприятные метеорологические условия воздуха ожидаются в Алматы и Актобе, передает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе;

занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предупреждали о том, что в пяти областях Казахстана ожидается сильная жара. Читайте также Столичные жители выступили против строительства трех высоток в 50 м от дома и школы Нутрициолог объяснила, как избавиться от привычки заедать стресс Аким Актау обратился к горожанам из-за проблем с водой

Следите за новостями zakon.kz в: