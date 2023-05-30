Столичные жители выступили против строительства трех высоток в 50 м от дома и школы

Строительство трех новых многоэтажек буквально взбудоражило жителей ЖК, расположенного в деловом центре на правом берегу в Астане. Люди возмущены тем, что застройщик хочет втиснуть высотки в 50-метровый участок между их домами и школой, сообщает Zakon.kz

Как сообщают корреспонденты телеканала КТК изначально им обещали, что на прилегающей к домам территории будет аллея, теперь же вместо зеленых насаждений тут могут появится бетонные многоэтажки.

А расстояние всего около 50 метров. Именно в этот узкий промежуток, который, по сути, должен быть дорогой в учебное заведение для детей, и хотят втиснуть три высотных жилых дома. Жители дома уверенны, что возводить что-либо на таком узком участке просто опасно. Башенный кран высотой больше 18 этажей рядом со школой и жилым домом – это прямое нарушение элементарных правил техники безопасности.

"Мы писали всем приближенным акимата. Мы полностью собрали подписи со всех наших блоков, чтобы обратиться непосредственно к акиму, но, к сожалению, везде нам приходили только отписки о том, что здесь уже запланирован дом....Вот просмотрите, какие трещины уже в нашем доме. Дому всего год. Вот посмотрите вот сюда. Вот здесь так же. В доме так же, в квартире. Я живу на втором этаже, у меня в кладовой, в прихожей также эти трещины идут. А если рядом начнут строить другой ЖК? У нас будут забивать сваи, и так же, еще хуже будут трещины", - возмущается жительница Алина Тузова.

"Мы получали невнятные отписки от акимата о том, что ведутся и будут вестись изыскательные работы. А изыскательные работы, как все знают, это предвестник будущей стройки. То есть она состоится. Возможно, уже в этом году. Потому что, раз начали бурить лунки, проверять грунт, значит, в этом году начнут по-хорошему заливать фундамент. Уже летом. Кто застройщик? Пока мы, жители, не знаем". – говорит Павел Шульгин, квартировладелец.

Уплотнение застройки спровоцирует и проблемы с теплоснабжением, электричеством и водой, боятся люди. Они говорят, что уже сейчас по вечерам даже умыться порой бывает невозможно.



По словам людей, хозяин участка – компания с неизвестным для них названием и непонятным адресом регистрации. Найти ее по официальной прописке они так и не смогли. Тем временем в той самой школе, вплотную к которой должны развернуть масштабное строительство, с ужасом ждут нового учебного года.

Однако мириться с точечной застройкой в их районе местные не намерены. Они продолжают писать жалобы и требуют остановить стройку еще на этапе планирования, чтобы обезопасить себя и своих детей.



