В ЗКО начато строительство 357 новых домов для жителей, пострадавших от паводков

В Западно-Казахстанской области начато строительство 357 новых домов для жителей, пострадавших от паводков.

В соответствии с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева о всесторонней поддержке пострадавших от паводка и обеспечении жильем тех жителей, чьи дома стали непригодными, в Западно-Казахстанской области начато строительство 357 новых домов для населения Каратобинского, Сырымского, Бурлинского, Байтерекского, Теректинского районов.

Фото: акимат ЗКО

В данных районах комиссия по возмещению ущерба от стихийного бедствия уже завершила работы по обследованию жилых домов. Также утверждены подрядные компании, ведутся строительные работы.

Фото: акимат ЗКО

Своевременное завершение и качество строительных работ находится под непосредственным контролем акима ЗКО Наримана Турегалиева.